Pregatirea pentru scoala motociclete: cât costă scoala moto și cât durează cursurile auto?

Dacă ești pasionat de motociclete și îți dorești să obții permisul pentru categoria moto, atunci va trebui să urmezi o scoala motociclete, să te pregătești corespunzător și să urmezi cursurile pentru permis de conducere moto categoria dorită.

În vederea obținerii permisului de conducere, cursantii au datoria de a urma cursurile de scolarizare pentru scoala de soferi categoria A, A1, A2 sau AM în cadrul unei instituții specializate unde împreună cu un instructor specializat va parcurge orele de legislație, dar și pe cele de conducere pentru pregatirea de examenul auto.

Scoala moto categoria A este destinată tuturor cursanților începând cu vârsta de 20 ani, iar cu pregatirea necesară în cadrul unor cursuri specializate cu instructori, oricine poate obține permis categoria motocicleta. Dacă ești curios să afli mai multe despre scoala motociclete, costuri și durata școlarizării, atunci te invităm să rămâi în continuare alături de noi.

Scoala motociclete: ce presupune și de ce ai nevoie pentru înscriere?

Oricât de sedus ai fi de senzația de libertate pe care ți-o oferă un motor, regula numărul 1 este să nu cazi pradă tentației de a conduce cu viteză pe care nu o poți controla. Cu cât viteza crește, cu atât crește și riscul de accidentare.

Aici intervine scoala motociclete – o instituție de scolarizare care își propune să îți ofere pregatire pentru dobândirea abilităților și cunoștințelor necesare pentru a deveni un șofer responsabil.

Programul de pregatire propus de scoala de soferi categoria A combină componentele teoretice cu cele practice. În timpul scolii, vei învăța despre regulile de circulație, manevrarea motocicletei, tehnicile de frânare și evitarea accidentelor. În plus, vei fi instruit de către instructori experimentați care îți vor oferi sfaturi și trucuri utile pentru obținerea cu brio a examenului auto.

Pentru a susține examenul pentru categoria A, este necesar să deții deja permisul de conducere pentru categoria A2 de minim 2 ani, sau să ai vârsta de 23 de ani și 9 luni dacă nu ai această categorie de permis.

Înainte de a începe scoala motociclete, trebuie să fii apt din punct de vedere psihologic și să obții un aviz medical, astfel încât să poți conduce o motocicleta în siguranță. În plus, nu trebuie să fi fost condamnat pentru anumite infracțiuni prevăzute de legislația rutieră.

Altfel spus, trebuie să faci cerere pentru eliberarea unui cazier judiciar. Pentru a începe cursurile de motociclete, este necesar să ai un buletin sau o carte de identitate valabilă și să semnezi un contract de prestări servicii cu scoala motociclete aleasă.

Cât durează scoala moto?

Cursurile școlii moto au o durată de minimum 10 de ore și se pot întinde până la 26 de ore. În cadrul acestor cursuri, vei învăța regulile de circulație, tehnica de condus, manevrele specifice pentru motociclete și te vei pregăti pentru examenul de conducere.

Trebuie, totuși, menționat faptul că durata exactă a cursurilor poate varia în funcție de școala moto aleasă și de programele de pregătire pe care le oferă. La scoala de soferi TEO poți obține permisul de conducere pentru toate subcategoriile categoriei A. Te invităm în continuare să descoperi ce presupune fiecare categorie.

Scoala de soferi pentru motociclete în funcție de categoria moto

Scoala motociclete TEO propune mai multe categorii de permise pentru motociclete, în funcție de puterea cilindrică a vehiculului și de vârsta cursantului. Cerințele și durata perioadei de scolarizare diferă în funcție de fiecare categorie auto.

Scoala motociclete categoria A

Pentru categoria A, care permite conducerea motocicletelor cu sau fără ataș și tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW, cursurile auto au o durată variată, în funcție de pregatirea ta în materie de motociclete.

Dacă nu deții niciun fel de permis de conducere pentru motocicleta, va trebui să parcurgi un stagiu de pregătire de 26 de ore. În schimb, dacă deții permisul de conducere categoria AM de mai puțin de 2 ani, va trebui să urmezi un stagiu de pregătire de 20 de ore. În cazul în care ești posesor de permis categoria AM de mai mult de 2 ani, atunci stagiu alocat este de doar 10 ore.

Scoala motociclete categoria A1

Pentru categoria A1, care permite conducerea motocicletelor fără ataș, cu o putere a motorului de maximum 11 kW, vârsta minimă este de 16 ani, iar cursurile auto au o durată între 10 ore și se pot întinde până la 26 de ore.

Cursurile auto durează 10 ore pentru persoanele care dețin categoria AM de mai mult de 2 ani, 20 de ore pentru cursantii care detin categoria AM de mai puțin de 2 ani și 26 ore în cazul cursantului care nu deține permis de conducere categoria AM.

Scoala motociclete categoria A2

Pentru categoria A2, care permite conducerea motocicletelor cu puterea motorului maximă de 35 kw, vârsta minima este de 18 ani, iar cursurile auto au o durată între 10 ore și 26 ore. Acest stagiu are alocat un timp de 26 de ore în cazul in care, cursantul nu poseda permis sau este posesor pentru alte categorii in afara de A1.

În situația în care candidatul deține permis auto categoria A1 de mai puțin de 2 ani, stagiul alocat va fi de 20 ore, respectiv dacă deține permis de conducere categoria A1 de mai mult de 2 ani este de doar 10 ore.

Scoala motociclete categoria AM

Pentru categoria AM, care permite conducerea categoriei de vehicule scuter/moped cu două, trei sau patru roți, a cărui viteză maximă este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h, vârsta minima este de 16 ani, iar cursurile auto durează 8 ore.

Cât costă scoala motociclete?

Costul unei scoli de motociclete variază în funcție categoria moto dorită, cât și de durata cursurilor de pregătire, fiindcă este posibil ca unii elevi să necesite mai multe ședințe de conducere sau de legislație în afara pachetului de bază propus de scoala motociclete. În general, costurile pornesc de la 600 lei pentru categoria AM și 1600 lei pentru categoria A, A1, A2.

Ai nevoie de permis de conducere scoala moto? Înscrie-te pe VreauPermis.ro!

Alege cursuri specializate oferite de scoala de soferi TEO și vei obține permisul de conducere din prima. Indiferent de categoria pentru care vrei să susții examen, la scoala de soferi TEO vei fi pregătit de intructori specializați atât din punct de vedere legislativ, cât și practic.

Înscrie-te la cursurile auto moto pe VreauPermis.ro și obține dreptul de conducere pe drumurile publice cu motorul tău!