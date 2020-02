Premiile Oscar 2020: Parasite este marele castigator. Care este situatia filmului Joker?

Premiile Oscar 2020 au fost anuntate noaptea trecuta, marele castigator este un film sud coreean, numit Parasite, de asemenea Joker a fost si el un castigator la doua dintre premii, insa nu a castigat premiul cel mare. Mai jos vom avea o lista completa de la gala petrecuta azi noapte.

Cel mai un film, premiat in 2020 a fost Parasite, aceasta este una dintre marile surprize, sincer ma asteptam ca Joker sa castige, insa a luat doar doua premii, detalii veti afla mai jos. Am zis surpriza pentru ca intr-adevar este prima oara cand un film ce nu este in limba engleza se impune si castiga marele premiu.

Premiile Oscar 2020