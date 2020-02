(Pre)Review Samsung Galaxy S20: Parere despre Galaxy S20, Design, Pret, camera, specificatii si informatii

Prima parere despre Galaxy S20 (Pre Review Samsung Galaxy S20) telefon ce a fost lansat, iar in acest articol vom face un pre review la acest telefon, vom vorbi despre Design, pret, Specificatii si despre alte informatii. – (Pre)Review Samsung Galaxy S20

Pentru inceput vreau sa va spun ca nu am pus mana pe telefon, daca doriti sa ne ajutati prin a redacta un review cu telefonul testat va rugam sa ne contactati, vom specifica sursa celor ce ne ajuta si vom incerca sa facem un articol cat mai bun pentru cititori, acesta este un pre review, adica un articol cu o parere despre acest produs, cu informatiile oficiale pe care le avem de la Samsung. – Review Samsung Galaxy S20

Review Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 a fost prezentat la evenimentul Samsung, pe data de 11:02:2019, ce avut loc la ora 21:00, ora Romaniei.

Au fost prezentate mai multe servicii, precum si noutatile despre sistemul de operare ce vor veni o data cu acest telefon, cu siguranta ati citit si acest articol despre Samsung Galaxy S20 am scris in acesta informatii esentiale despre telefon iar acestea s-au adeverit, telefonul vine exact cu specificatiile despre care am vorbit.

Pentru acest review, am ales sa vorbim despre modelul standar dar cu 5G, acum cine doreste sa achizitioneze acest telefon si vrea sa fie in standard si peste 1/2 ani, trebuie sa aiba in evidenta faptul ca suntem in 2020 si avem 5G, peste un an probabil acesta va fi standardul deci nu cred ca are rost sa vorbim despre 4G aici. – Review Samsung Galaxy S20

Review Design: Galaxy S20

Dupa cum stiti, avem un display ce este denumit Dynamic AMOLED Infinity-O, acesta arata foarte bine, in partea superioara, in mijloc vom avea un mic decupaj, acesta va fi pentru camera video si alti senzori. Din partea Samsung, acesta este cel mai clean telefon cand vine vorba despre display. Cu siguranta se va vedea foarte bine si in timpul folosiri.

Telefonul are o grosime de 7.9, deci foarte mic atunci cand ne uitam din profil, dimensiunile exacte sunt: 68 x 152 x 7.9 – Dimensiuni (W x H x D mm).

Pe partea din spate avem o camera uratica, probabil acest capitol trage telefonul in jos la design, cand vin vorba de nota finala. Camera are forma dreptunghiulara, fiind verticala, avem de asemenea 3 sezori pe ea + un flash led.

Telefonul vine in diferite culori, Negru, Albastru, Gri si asa mai departe. – (Pre)Review Samsung Galaxy S20

Camera: Review Samsung Galaxy S20 – Parere despre Galaxy S20

Modelul despre care vorbim astazi are 3 camere pe spate iar pe fata are o camera (camera principala si camera secundara): 12MP principal, 64MP, si 12 MP pentru unghi larg. – Parere despre Galaxy S20

Dupa cum puteti vedea si in poza de mai sus, camerele sunt asezate in mod vertical acestea vor oferi o performanta foarte mare, mai jos veti vedea si o comparatie intre S10 si S20.

1 S10

2 S20 https://t.co/Zdhc4kZqh4 pic.twitter.com/Vgf4QhHUSx — Max Weinbach, enemy of Samsung (@MaxWinebach) February 10, 2020

Pret: Review Samsung Galaxy S20

Cand vine vorba de pret, telefonul a fost listat pe eMAG la preturi incepand de la 4299, cel standard de lei pana la 5299 pentru varianta Ultra. – (Pre)Review Samsung Galaxy S20

Deci mai scump decat S10 la lansare, pentru mine dar si pentru altii acest pret este putin cam maricel si sincer sa fiu, nu cred ca se merita un upgrade de la S10 la S20, cel putin aceasta este parerea mea pana sa testez telefonul.

Specificatii: Review Samsung Galaxy S20 – Parere despre Galaxy S20

Specificatiile de mai jos disponibile pe site-ul EMAG. Nu avem nimic de comentat pe seama acestora, acestea sunt, nu vor fi modificate. – Parere despre Galaxy S20

ca parere generala, mi se par specificatii specifice anului 2020, insa nu ma dau pe spate cu nimic, vine Xiaomi din urma si ramane de vazut ce ne vor aduce, daca vor reusi sa concureze sau nu cu Samsung. – (Pre)Review Samsung Galaxy S20

GENERAL Touchscreen Da Frecventa retea 2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/1900/2100/AWS 4G FDD LTE: B1(2100)/B2(1900)/B3(1800)/B4(AWS)/B5(850)/B7(2600) 4G FDD LTE: B8(900)/B12(700)/B13(700)/B17(700)/B18(800)/B19(800) 4G FDD LTE: B20(800)/B25(1900)/B26(850)/B28(700)/B32(1500)/B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500) 5G Model Procesor Exynos 990, Octa-core Frecventa procesor 2.6 GHz 2 GHz 2.73 GHz Culoare Cosmic Gray Dimensiuni (W x H x D mm) 68 x 152 x 7.9 GPS GLONASS Galileo BeiDou GPS Greutate (g) 163 Sistem de operare Android 10.0 Tip SIM nanoSIM eSIM RO-ALERT Da

MEMORIE Tip slot memorie MicroSD (pana la 1 TB) Memorie RAM 8 GB Memorie interna 128 GB

AFISAJ Tip display Dynamic AMOLED Infinity-O Rezolutie (pixeli) 3200 x 1440 Numar culori 16M Diagonala display (inch) 6.2 Functii WQHD+ 563 ppi 120 Hz

CONECTIVITATE Tehnologie Bluetooth 5.0 Tehnologie wireless MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz HE80 1024-QAM NFC Da USB USB Type-C 3.2 Gen 1

FOTO VIDEO Rezolutie camera (Mp) 12+64+12 Blitz integrat LED Rezolutie video UHD 8K (7680 x 4320) Camera secundara 10 MP Caracteristici foto/video Camera Wide: 12MP – 1.8um/F1.8/79°/2PD/OIS Camera Tele: 64MP – 0.8um/F2.0/76°/OIS Camera Ultra wide: 12MP – 1.4um/F2.2/120°

ALIMENTARE Capacitate (mAh) 4000

COMUNICARE Mesagerie SMS / MMS Browsing HTML5 E-mail Email, Push Mail

MULTIMEDIA Redare video MP4 M4V 3GP 3G2 WMV ASF AVI FLV MKV WEBM Redare audio MP3 FLAC WAV WMA OGG AMR M4A ACC APE MID XMF IMY RTTTL RTX OTA 3GA AWB OGA MIDI MXMF DSF DFF

ALTELE Senzori Barometru Hall Sensor Gyro Accelerometru Proximitate Geomagnetic Amprenta RGB Light Altele Incarcare Wireless (15W) Power Sharing Super Fast Charging (25W) Smart Switch (PC version)