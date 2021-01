Pret Galaxy S21, disponibilitate si specificatii in Romania. Samsung a prezentat astazi noua serie de telefoane Galaxy S din 2021, v-am povestit despre acesta si in acest articol, in cele din urma timpul a trecut iar astazi de la cateva ore de la lansare vorbim deja despre pretul acestui produs in Romania, dar si despre disponibilitatea lui in Romania.

Vom face o scurta vizita online la toate magazinele online din Romania pentru a vedea unde este disponibil, de asemenea care este cel mai bun pret la precomanda, pentru ca dupa cum stim, prima oara produsul va fi la precomanda in magazinele din Romania online.

Pret Galaxy S21 in Romania

Iata-ne aici, mai jos veti gasi un tabel ordonat cu preturile tuturor telefoanelor din seria Galaxy S, dupa cum stim vom avea Pret Galaxy S21, Pret S21 Plus si Pret S21 Pro Plus.

Pret Galaxy S21

Magazin Pret Disponibilitate Cadou eMAG De la 4.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag EvoMag De la 4.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag QuickMobile De la 4.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag

Achizitionati S21 telefonul de la operatorii: Orange, Vodafone, Digi

Pret Galaxy S21 Plus

Magazin Pret Disponibilitate Cadou eMAG De la 5.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag EvoMag De la 5.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag QuickMobile De la 5.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag

Achizitionati S21 Plus telefonul de la operatorii: Orange, Vodafone, Digi

Pret Galaxy S21 Ultra

Magazin Pret Disponibilitate Cadou eMAG De la 6.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag EvoMag De la 6.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag QuickMobile De la 6.099 lei In curand Galaxy Buds Live + SmartTag

Achizitionati S21 Ultra telefonul de la operatorii: Orange, Vodafone, Digi

In urma evenimeniului aflam preturile oficiale in euro, acestea pornesc de la 849 euro pentru Galaxy S21, 1049 euro Galaxy S21 Plus și 1249 euro pentru Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Disponibilitate in Romania

Avand in vedere ca am scris acest articol pe data de 14 ianuarie 2021, telefonul nu este disponibil in a fi cumparat, ci doar precomandat, asa ca in tabelul de mai sus am incercat sa ofer cele mai bune metode de a precomanda acest telefon.

In Romania, telefonul va fi disponibil din data de 29 ianuarie in toate magazinele, pana atunci il puteti precomanda.

Specificatii Seria Samsung Galaxy S21

Dupa ce am vorbit despre pretul si disponibilitatea Galaxy S21 in Romania, trecem o scurta privire si peste specificatiile dispozitivelor, de data aceasta specificatii oficiale.

Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 1 de 10

Seria Galaxy S21 este mezinul familiei, cu cu toate ca acesta ar fi cel mai ieftin model si considerat de cele mai multe ori “cel mai slab”, specificatiile de mai jos ne arata contrariul.

Display: 6.2 “FHD + Dynamic AMOLED 2X (2400×1080 pixeli), Infinity-O, HDR10 +, 421 ppi, rata de reîmprospătare adaptivă (48-120Hz), protecție pentru ochi

6.2 “FHD + Dynamic AMOLED 2X (2400×1080 pixeli), Infinity-O, HDR10 +, 421 ppi, rata de reîmprospătare adaptivă (48-120Hz), protecție pentru ochi Corp: sticlă Gorilla Victus + spate glastic, cadru metalic AL7s10

sticlă Gorilla Victus + spate glastic, cadru metalic AL7s10 Procesor: Exynos 2100 (octa-core), 5nm

Exynos 2100 (octa-core), 5nm Memorie: 8 GB de memorie RAM LPDDR5 128 sau 256 GB de memorie internă

Audio: difuzor stereo AKG, Dolby Atmos

difuzor stereo AKG, Dolby Atmos Rezistenta la apa si praf: certificare IP68

certificare IP68 Conectivitate: 5G SA / NSA Sub-6 / mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM acceptat

5G SA / NSA Sub-6 / mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM acceptat Senzor de amprentă: ultrasonic, integrat pe afișaj (1,7x mai mare)

ultrasonic, integrat pe afișaj (1,7x mai mare) Baterie: 4.000mAh, 25W încărcare super rapidă, 15W încărcare rapidă fără fir, PowerShare wireless

4.000mAh, 25W încărcare super rapidă, 15W încărcare rapidă fără fir, PowerShare wireless cameră frontală: 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80 °, f / 2.2, 1.22um pixel

10MP – Dual Pixel AF, FOV 80 °, f / 2.2, 1.22um pixel Camere din spate: 12MP – Dul Pixel AF, FOV 79 °, F / 1.8, OIS, 1.8um pixel 12MP ultra unghi larg – FF, 120 ° FOV, F / 2.2, 1.4um pixel 64MP tele – PDAF, f / 2.0, 0.8um pixel, OIS, zoom optic hibrid 3x Zoom spațial 30x

Dimensiuni și greutate: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm / 169g

151,7 x 71,2 x 7,9 mm / 169g Culori: Phantom White, Phantom Grey, Phantom Pink, Phantom Violet

Phantom White, Phantom Grey, Phantom Pink, Phantom Violet Sistem de operare: Android 11

Android 11 Rezistență: IP68

Samsung Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Plus 1 de 9

Galaxy S21 Plus va fi fara doar si poate, probabil, cel mai cumparat model al seriei, acest model este “preferatul” publicului din Romania, asa ca mai jos aveti pe scurt specificatiile cele mai importante despre acest smartphone.

Display: 6.7 “FHD + 2400×1080 Dynamic AMOLED 2X, 394ppi, HDR10 +, rata de reîmprospătare adaptivă (48-120Hz), protecție pentru ochi

6.7 “FHD + 2400×1080 Dynamic AMOLED 2X, 394ppi, HDR10 +, rata de reîmprospătare adaptivă (48-120Hz), protecție pentru ochi Corp: Gorilla Glass Victus (în față și în spate), cadru metalic AL7s10

Gorilla Glass Victus (în față și în spate), cadru metalic AL7s10 Procesor: Exynos 2100 (octa-core), 5nm

Exynos 2100 (octa-core), 5nm Memorie: 8 GB de memorie RAM LPDDR5 128 sau 256 GB de memorie internă

Audio: difuzor stereo AKG, Dolby Atmos

difuzor stereo AKG, Dolby Atmos Rezistenta la apa si praf: certificare IP68

certificare IP68 Conectivitate: 5G SA / NSA Sub6 / mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM acceptat

5G SA / NSA Sub6 / mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM acceptat Senzor de amprentă : ultrasonic, integrat pe afișaj (1,7x mai mare)

: ultrasonic, integrat pe afișaj (1,7x mai mare) Baterie: 4.800mAh, 25W încărcare rapidă rapidă, 15W încărcare rapidă wireless, wireless PowerShare

4.800mAh, 25W încărcare rapidă rapidă, 15W încărcare rapidă wireless, wireless PowerShare Cameră frontală: 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80 °, f / 2.2, 1.22um pixel

Camere din spate:

12MP – Dual Pixel AF, OIS, FOV 79 °, F / 1,8, 1,8um pixeli

12MP ultra wide angle -FF, FOV 120 °, F / 2.2, 1.4um pixel

64MP tele – PDAF, 76 ° FOV, f / 2.0, 0,8um pixel, 3x zoom optic hibrid

Zoom spațial 30x

Dimensiuni și greutate: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm / 200g

161,5 x 75,6 x 7,8 mm / 200g Culori: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black Sistem de operare: Android 11

Android 11 rezistență: IP68

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra 1 de 15

Am fost online pe YouTube la evenimentul Galaxy Unpacked asa ca am ramas uimit de faptul ca nu se vorbeste nimic despre S21 Ultra, totusi cei de la Samsung au procedat precum celor de la Apple, acest smartphone a fost aratat fanilor aproape de sfarsitul evenimentului iar acesta vine cu urmatoarele specificatii.

Display: Dynamic AMOLED 2X 6.8 “WQHD + Infinity-O, HDR10 +, rata de reîmprospătare adaptivă 11-120Hz

Dynamic AMOLED 2X 6.8 “WQHD + Infinity-O, HDR10 +, rata de reîmprospătare adaptivă 11-120Hz Corp: Gorilla Glass VictuS (pe față și pe spate), cadru metalic AL7s10

Gorilla Glass VictuS (pe față și pe spate), cadru metalic AL7s10 Procesor: Exynos 2100 (octa-core), 5nm

Exynos 2100 (octa-core), 5nm Memorie: 12 sau 16 GB RAM 128, 256 sau 512 GB intern

Audio: difuzor stereo AKG, Dolby Atmos

difuzor stereo AKG, Dolby Atmos Rezistenta la apa si praf: certificare IP68

certificare IP68 Conectivitate: 5G SA / NSA Sub-6 / mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM acceptat

5G SA / NSA Sub-6 / mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM acceptat Senzor de amprentă : ultrasonic, integrat pe afișaj (1,7x mai mare)

: ultrasonic, integrat pe afișaj (1,7x mai mare) Baterie: 5.000mAh, 25W încărcare super rapidă, 15W încărcare rapidă fără fir, PowerShare wireless

5.000mAh, 25W încărcare super rapidă, 15W încărcare rapidă fără fir, PowerShare wireless Cameră frontală: 40MP – Dual Pixel AF, FOV 80 °, f / 2.2

40MP – Dual Pixel AF, FOV 80 °, f / 2.2 Camere din spate: 10MP tele – f / 4.9 10MP tele – f / 2.4 12MP ultra unghi larg – FOV 120 °, F / 2.2 Principal 108MP – FOV 76 °, f / 1,8 Laser AF To

Greutate: 227 grame

227 grame Culori: Phantom Black, Phantom Silver | exclusiv pentru Samsung.com: Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown

Bineinteles, nu am listat specificatiile complete despre aceste smartphone-uri, totusi am incercat sa fac o lista pentru fiecare in parte cu specificatiile care v-ar interesa inainte de a cumpara unul dintre aceste smartphone-uri.

Pareri Galaxy S21

In aceasta seara la Galaxy Unpacked, a tinut sa ne prezinte mai multe dispozitive pe langa Galaxy S21, totusi suntemde acord ca seria de smartphone-uri a fost cea mai asteptata.

Din pacate cu nu foarte mult timp in urma foarte multe informatii despre acestea au aparut pe internet, deja stiam detalii despre pret Galaxy S21, design si specificatii, si dupa cum am anticipat, acestea au fost corecte.

Din fericire, pentru noi, cei de la Geeki, suntem de acord ca intr-adevar Samsung ne aduce inovatii, cea mai mare inovatie pentru noi a fost cea in care a fost prezentat procesorul Exynos 2100 (5nm), propriul procesor Samsung cu care vin echipat Galaxy S21 in Europa, respectiv in Romania.

Pentru ca totusi nu avem teste foarte bine elaborate in comparatie cu Snapdragon 888, sunt putin indignat de faptul ca nu ne putem alege ce varianta sa cumparam pe cale oficiala, ci suntem impinsi automat in a cumpara doar varianta cu propriul procesor.

Cand vine vorba de design parerea mea este ca au exagerat un pic cu modulul acela video de pe spatele telefonului, in rest, telefonul este placut vizual.

Sunt de parere ca acest smartphone merita cumparat daca esti fan Samsung, daca vrei serviciile Google pe un telefon de ultima generatie si inteligent, insa nu in cazul in care doresti cel mai cool design. Vom face un articol sparat pe tema noutatilor, ramaneti pe aproape.