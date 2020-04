Pret Huawei P40 5G in Romania, disponibilitate si specificatii – Despre P40 am vorbit in acest review, si dupa cum am precizat este unul dintre cele mai bune telefoane pe care le puteti cumpara in acest moment la segmentul de pret pe care il are.

Pret Huawei P40 in Romania

Disponibilitate Huawei P40 5G in Romania

Telefonul este disponibil in mai toate magazinele din Romania, il avem pe magazine de la eMAGp ana la cel.ro, altex si asa mai departe, disponibilitatea nu este o problema, trebuie doar sa ne alegem magazinul in care avem incredesre si in care pretul este bun pentru noi.

Dupa cum vedeti, in momentul de fata pretul cel mai bun este la Quickmobile, insa cu siguranta preturile acestor telefoane vor scadea, va rugam sa postati la comentarii in cazul in care gasiti perturi gresite iar noi vom reveni cu rectificari.

Ce specificatii are Huawei P40 in Romania?