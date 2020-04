Pret iPhone SE 2020 in Romania, disponibilitate si specificatii – Apple a lansat zilele trecute un telefon de buget, acesta a fost lansat online fara prea mult tam tam, nici noi nu prea am vorbit despre acest subiect, insa venim acum cu un articol pentru tine si speram sa iti raspunda la cele mai mari intrebari in privinta noului iPhone SE 2020, vorbim despre pretul acestui telefon, disponibilitate si specificatii in Romania.

Pret iPhone SE 2020 in Romania

iPhone SE 2020 de 64 GB – 479 euro / aprox. 2315 lei;

iPhone SE 2020 de 128 GB – 529 euro / aprox. 2556 lei;

iPhone SE 2020 de 256 GB – 649 euro / aprox. 3136 lei.

Deocamdata iPhone SE 2020 nu este disponibil nici in magazinul online eMAG, pretul este unul foarte bun pe parcurs acest terminal se va gasi si in alte magazine, vom reveni cu actualizari la acest articol.

Disponibilitate iPhone SE 2020 in Romania

Deocamdata asteptam ca acest produs sa fie importat de Romania, cu siguranta nu va dura mult si il vom putea cumpara, pentru fanii Apple acesta este un telefon foarte bun, mai ales daca doresti sa faci un upgrade de la vechiul iPhone SE.

iPhone SE 2020 Specificatii