Pret MacBook Pro 13 2020 in Romania – Disponibilitate si Specificatii

Pret MacBook Pro 13 2020 in Romania – Au aparut primele preturi pentru macbook-ul pro de la Apple de 13 inch, acest laptop este pur si simplu unul dintre cele mai puternice de pe piata folosind cel mai nou procesor de la Apple, procesor despre care am vorbit si in acest articol.

Mai jos am sa va prezint preturi, detalii despre disponibilitate si specificatiile modelului MacBook Pro 13 2020.

Pret MacBook Pro 13 2020 in Romania

Avand in vedere ca acest laptop a fost lansat in urma cu doar cateva saptamani, mai exact pe 11 noiembrie, disponibilitatea in Romania nu este mare, totusi am gasit cateva cateva magazine care il comercializeaza iar aceste magazine in momentul de fata, tineti cont totusi ca daca acest articol prezinta interes iar dumneavoastra doriti informatii actualizate, in functie de accesari noi il vom actualiza, puteti de asemenea sa va aratati sustinerea si la rubrica de comentarii.

Disponibilitate MacBook Pro 13 2020 in Romania

8 GB RAM/256 GB SSD 8 GB RAM/512 GB SSD Disponibilitate eMAG – – Indisponibil Altex – – Indisponibil QuickMobile 7599 de lei 8499 de lei Livrare 7 zile PCGarage – – Indisponibil

Dupa cum vedem, primul magazin care va livra acest produs este QuickMobile, acesta livreaza produsul direct din stocul furnizorului in momentul de fata iar ca livrare, dupa cum vedem de pe site-ul prezentat, aflam ca produsul nostru va ajunge in aproximativ 7 zile.

Din 2021 acest produs va fi disponibil in Romania in cele mai mari magazine online cat si offline, pana atunci trebuie sa cumparam produsul dintr-un stoc direct de la furnizor la un pret relativ apropiat de cel care va fi cand produsul ajunge oficial in magazinele precum eMAg sau Altex, acesti doi retaileri fiind cei mai mari de pe piata locala.

Daca nu doriti sa mai asteptati puteti totusi sa achizitionati acest macbook consultand tabelul de mai sus.

MacBook Pro 13 2020 specificatii

Acum ca stim un Pret MacBook Pro 13 2020, mai jos aveti cateva dintre specificaitile esentiale pentru acest dispozitiv, restul acestor macbook-uri pro 2020 este de preferat sa le vedeti direct de pe magazinul de pe care il veti cumpara.

Display

Ecran retina

13.3-inch (diagonala) LED-backlit ecran cu tehnologie IPS; 2560 × 1600 nativ

rezolutia pixelilor: 227 pe inch; suporta milioane de culori

Rezolutii suportate:

1680 × 1050

1440 × 900

1024 × 640

Brightness la 500 nit

True Tone Technology

Chip

Apple M1 chip

8 ‑ core CPU cu 4 performance cores and 4 efficiency cores

8 ‑ core GPU

16 ‑ core Neural Engine

Baterie si autonomie

Până la 17 ore de navigare pe internet wifi

Până la 20 de ore de redare de filme în aplicația Apple TV

Baterie litiu-polimer încorporată de 58,2 wați-oră

Adaptor de alimentare USB – C de 61W

Memorie

8 GB RAM/256 GB SSD

8 GB RAM/512 GB SSD

Pret MacBook Pro 13 2020, articol oferit de geeki.ro, il vom actualiza frecvent, nu uitati sa postati la rubrica de comentarii daca aveti informatii de oferte sau un pret mai bun decat cele oferite mai sus.