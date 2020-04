Pret OnePlus 8 disponibilitate si specificatii in Romania. Zilele trecute a fost lansat OnePlus 8 si 8 Pro in Romania, astazi vom vorbi despre ce disponibilitate, pret si specificatii are acest terminal pe teritoriul Romaniei.

Pret OnePlus 8 in Romania

Pret eMAG – 3.399 LEI

Pret Flanco – 3.399 LEI

* Acestea sunt preturile din momentul scrieri articolului, incercam sa va tinem la curent cu magazine si preturi la zi, daca descoperiti alte magazine de unde putem cumpara acest produs la preturi bune va recomandam sa ne scrieti la rubrica de comentarii iar noi vom face tot posibilul si vom actualiza acest articol. Multumim!

OnePlus 8 Disponibilitate in Romania

Terminalul a fost lansat in urma cu noua zile, de la data in care fac acest articol, impreuna cu OnePlus 8 Pro, acesta este in momentul de fata la precomanda in Romania, putem cumpara telefonul prin eMAG si Flanco in momentul de fata, dar cu siguranta vor aparea si alte magazine precum PcGarage, Quickmobile si Altex care vor oferi aceste telefoane piata din Romania.

OnePlus 8 Specificatii

CARACTERISTICI GENERALE Tip telefon Smartphone Sloturi SIM Dual SIM Tip SIM Nano SIM Sistem de operare Android Versiune sistem operare Android 10 Numar nuclee 8 Model procesor Qualcomm Snapdragon 865 Frecventa procesor 2.96 GHz Tehnologii 2G 3G 4G 5G Conectivitate Wi-Fi Bluetooth NFC GPS Senzori Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina Continut pachet Husa Telefon Incarcator telefon Culoare Negru Dimensiuni 72.9 x 160.2 x 8.1 mm Greutate 180 g

AFISARE Dimensiune ecran 6.55 inch Tip display Fluid AMOLED Rezolutie (pixeli) 2400 x 1080 Functii display 402 PPI

MEMORIE Memorie interna 128 GB Memorie RAM 8 GB

CONECTIVITATE Versiune Bluetooth 5.1 Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-fi direct Wi-fi hotspot Porturi USB Type C

FOTO VIDEO Numar camere 3 Rezolutie camera frontala 16 Mpx Blit Da