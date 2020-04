Pret OnePlus 8 Pro in Romania, disponibilitate si specificatii – Telefonul a fost lansat acum cateva zile, despre OnePlus 8 am vorbit in acest articol, iar acum vine randul fratelui sau mai mare, varianta Pro a acestui telefon.

Din pate avem preturi mai mari pentru gama OnePlus in acest an, fiind obisnuiti cu acest telefon sa fie bun dar mai ieftin, impactul din acest an va fi un pic maricel, cel putin pentru mine, preturile mai mari ale acestor telefoane, reprezinta un dezavantaj pentru ca acum telefoanele lansate de compania chinezeasca va concura cu telefoanele de la Apple, Samsung si Huawei.

Pret OnePlus 8 Pro in Romania

Pret eMAG – 4.899 LEI

Pret Flanco – 4.899 LEI

OnePlus 8 Pro Disponibilitate in Romania

In momentul in care scriem acest articol, avem acest telefon la precomanda pe eMAG si poate fi cumparat de pe Flanco iar acest telefon va ajunge in mai, deci tot o precomanda ar veni, pentru ca in Romania nu avem stocurile necesare, totusi in curand vor veni. Si vom actualiza acest articol.

Specificatii OnePlus 8 Pro

CARACTERISTICI GENERALE Tip telefon Smartphone Sloturi SIM Dual SIM Tip SIM Nano SIM Sistem de operare Android Versiune sistem operare Android 10 Numar nuclee 8 Model procesor Qualcomm Snapdragon 865 Frecventa procesor 2.96 GHz Tehnologii 3G 2G 4G 5G Conectivitate Wi-Fi Bluetooth NFC GPS Incarcare wireless Senzori Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina Continut pachet Husa Telefon Incarcator telefon Culoare Verde Dimensiuni 74.35 x 165.3 x 8.5 mm Greutate 199 g

AFISARE Dimensiune ecran 6.78 inch Tip display Fluid AMOLED Rezolutie (pixeli) 3168 x 1440 Functii display 513 PPI

MEMORIE Memorie interna 256 GB Memorie RAM 12 GB

CONECTIVITATE Versiune Bluetooth 5.1 Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-fi direct Wi-fi hotspot Porturi USB Type C

FOTO VIDEO Numar camere 4 Rezolutie camera frontala 16 Mpx Blit Da