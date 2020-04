Huawei P40 Lite E are un pret foarte bun pentru specificatiile pe care le are, am mai spus asta in acest review pe care l-am facut acestui telefon, in acest articol am sa va prezint specificatiile si pretul acestui telefon.

Huawei P40 Lite E Pret

Huawei P40 Lite E poate fi achizitionat de la magazinele online de mai jos.

Pret de pornire: 800 de lei.

Specificatii complete

CULOARE

Midnight Black

Aurora Blue

PROCESOARE

CPU: HUAWEI Kirin 710F

Procesor octa-core

4 x Cortex-A73 Based 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 Based 1,7 GHz GPU: Mali G51-MP4

SISTEM DE OPERARE

EMUI 9.1 (pe baza Android 9)

MEMORIE

4 GB RAM + 64 GB ROM

*Din cauza limitărilor date de puterea de procesare a CPU, de memoria utilizată de sistemul de operare şi de aplicaţiile pre-instalate, spaţiul efectiv disponibil pentru utilizatori poate fi mai mic decât capacitatea de memorie declarată. Spaţiul efectiv de memorie se poate modifica din cauza actualizărilor aplicaţiilor, operaţiilor utilizatorului şi a altor factori asociaţi. Suport memorie externă: Card micro SD, max. 512 GB

*vândut separat

CAMERĂ FOTO

Camera principală:

48 MP (diafragmă f/1.8) + 8 MP (obiectiv cu unghi Ultra Wide, diafragmă f/2.4) + 2 MP (diafragmă f2.4)

Camera frontală:

8 MP, diafragmă f/2.0 *Pixelii fotografiei pot varia în funcţie de modul de fotografiere.

BATERIE

4.000 mAh (valoare obişnuită) *Valoare obişnuită. Capacitatea efectivă poate varia puţin. Această capacitate este capacitatea nominală a bateriei. Capacitatea efectivă a bateriei pentru fiecare telefon în parte poate fi puţin mai mare sau mai mică decât capacitatea nominală a bateriei.

AFIȘAJ

Dimensiune:

6,39”

*Cu design cu colţuri rotunjite pe afişajul punch, diagonala ecranului este de 6,39” când este măsurată conform dreptunghiului standard (zona efectiv vizibilă este puţin mai mică). Culoare:

16,7 milioane de culori Tip:

TFT LCD (IPS) Rezoluţie:

HD+ 1560 x 720

*Rezoluţia măsurată ca dreptunghi standard, cu design cu colţuri rotunjite pe afişajul punch, numarul de pixelii efectivi este mai mic.

CONȚINUTUL CUTIEI