Pretty Little Liars: motivul din spatele schimbarii actorului Jason DiLaurentis din sezonul 2

In universul serialelor, schimbarile in ceea ce priveste distributia sunt numeroase. Actorul sau actrita de origine nu mai corespunde si trebuie sa fie schimbata de urgenta. Daca unele schimbari sunt efectuate inainte de difuzarea primului episod, altele, in schimb, se fac in mijlocul serialului. Cum a fost si cazul pentru serialul Pretty Little Liars cu Jason DiLaurentis.

Parker Bagley. S-ar putea ca acest nume sa nu iti spuna absolut nimic insa, cu toate acestea, este vorba despre fratele mai mare al uneia din eroinele din Pretty Little Liars : Jason DiLaurentis. Apare doar in doua din episoadele serialului, mai precis in episodul 8 si 15. inainte de a fi inlocuit cu un alt actor pentru continuarea serialului. Asta deoarece da, incepand cu sezonul 2 al serialului, Drew Van Acker recupereaza personajul pentru numai putin de 35 de episoade, pana in sezonul 7.

Insa de ce a decis Marlene King sa schimbe actorul dupa doar doua aparitii ? Creatoarea serialului Pretty Little Liars a explicat ca Drew Van Acker functioneaza mult mai bine cu intriga pe care a dorit sa o ofere personajului Jason. Fratele lui Alison a aparut din ce in ce mai des de-a lungul sezoanelor si relatia cu sora sa s-a imbunatatit.