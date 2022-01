Samsung Galaxy A03 a fost anunțat în noiembrie 2021 cu designul său reînnoit și camera duală. La momentul respectiv, compania nu și-a confirmat prețul și disponibilitatea. Acum, compania sud-coreeană a confirmat prețul la care va fi disponibil de săptămâna viitoare. Galaxy A03 devine disponibil pentru cumpărare începând cu 10 ianuarie.

Caracteristici și preț Galaxy A03

Galaxy A03 vine in doua optiuni cu 3 GB RAM + 32 GB spațiu de stocare si 4 GB RAM + 64 GB. Aceste modele merg la vânzare pentru aproximativ 131$ și respectiv 153$. Dispozitivul este disponibil și în trei opțiuni de culoare, negru, verde închis și roșu.

Galaxy A03 vine cu o rezolutie de 720 × 1600 pixeli HD +, cu un raport de aspect 20: 9. În plus, are un ecran PLS IPS de 6,5 inchi. În timp ce există o cameră selfie de 5 Megapixeli in fata, avem o cameră principală de 48 Megapixeli cu un senzor de adâncime de 2 Megapixeli care oferă deschidere f / 1.8 pe panoul din spate .

A03 este alimentat de un procesor Unisoc T606 . Dispozitivul este are 3 GB și 4 GB RAM. Pe partea de stocare, promite două opțiuni, 32 GB și 64 GB . Are încă un slot pentru card microSD dacă doriți mai mult spațiu de stocare. În ceea ce privește sistemul de operare, vine cu Android 11 și vine cu interfața OneUI. În cele din urmă, vine cu o baterie de 5.000 mAh.