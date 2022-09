Un sondaj publicat săptămâna aceasta de Counterpoint Research a relevat că prețul mediu al telefoanelor de top de pe piață va crește în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele arată că prețul acestor telefoane mobile va crește, în medie, cu aproximativ 8%.

Creșterea va avea loc pentru dispozitivele vândute de peste 400 USD – identificate de sondaj drept smartphone-uri premium pe piața globală. În medie, aceste dispozitive vor costa 780 USD. Potrivit cursului valutar de astazi, asta se traduce peste 3.750 de lei.

Cifrele prezentate de Counterpoint Research subliniază, de asemenea, că a existat chiar și o scădere a vânzărilor de unități de smartphone, dar veniturile de pe piața premium de telefoane mobile au rămas stabile în comparație cu anul precedent.

Cu toate acestea, creșterea vânzării de telefoane mobile care costă mai mult de 1.000 USD a fost crucială pentru ca prețul dispozitivelor premium ca creste în a doua jumătate a acestui an. Cu vânzările de telefoane mobile care costă peste 1.000 USD, reprezentând 26% din această piață, restul a ajuns să împingă prețul mediu în al doilea trimestru la un maxim istoric.

„Pe măsură ce 5G devine din ce în ce mai răspândit, consumatorii își modernizează dispozitivele. Consumatorii ale căror finanțe nu au fost afectate de pandemie folosesc venitul disponibil suplimentar creat din cauza restricțiilor de călătorie pentru a cumpăra dispozitive mai scumpe, inclusiv smartphone-uri”, a spus Varun. Mishra, senior analist.

Apple și Samsung câștigă cotă de piață

În comparația de la an la an a telefoanelor mobile care fac parte din piață, Apple rămâne liderul listei. Potrivit sondajului, aceasta a crescut de la 56% în al doilea trimestru al anului trecut la 57% din cota de piață în al doilea trimestru al acestui an.

Producătorul care se apropie cel mai mult de Apple în ceea ce privește reprezentarea în rândul consumatorilor este Samsung. Compania deține în prezent 19% din cota de piață – cu 2% mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. Succesul a fost datorat lui S22 Ultra, cel mai bine vândut smartphone Android din categoria premium pentru al doilea trimestru consecutiv.

Dacă Apple și Samsung au sărbătorit creșterea de la un trimestru la altul, companiile chineze nu au de ce să sărbătorească. Asta pentru că dispozitivele Huawei, Xiaomi și OPPO au arătat o retragere pe piață. Împreună, companiile au pierdut 8% din piața smartphone-urilor la nivel mondial.

[SURSA]