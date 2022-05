Primele imagini cu Samsung Galaxy Z Fold 4: Iată noul design

Samsung, liderul pieței de smartphone-uri pliabile, va lansa în curând noul monstru pliabil Galaxy Z Fold 4. Cu câteva luni înainte de lansare, Z Fold 4 a fost dezvăluit pe deplin.

Gigantul tehnologic sud-coreean Samsung a reușit să devină lider pe piață cu o marjă largă, intrând din timp pe piața pliabilă și făcând investiții serioase în această tehnologie. Samsung, care a fost foarte apreciat cu Galaxy Z Fold 3 și Flip 3, se pregătește pentru noul său flagship.

Galaxy Z Fold 4 vine cu un nou sistem de cameră și un ecran frontal mai mare

Cunoscut pentru sursele sale în lumea tehnologiei mobile, @OnLeaks a publicat primele imagini cu Galaxy Z Fold 4 împreună cu smartprix. Dispozitivul, care este similar cu Galaxy Z Fold 3 în multe privințe, se remarcă prin ecranul său extern și sistemul de cameră. Dispozitivul, despre care se așteaptă să aibă un ecran extern de 6,2 inchi , oferă o structură mai largă în comparație cu generația anterioară și astfel asigură o utilizare mai ușoară. Sistemul de camere este format din 3 lentile și este de așteptat să poarte urme ale lui Galaxy S22 Ultra.

Dispozitivul, care va oferi o experiență OLED de 7,6 inchi pe ecranul său interior, va oferi probabil o imagine de foarte bună calitate. În plus, se așteaptă ca Z Fold 4 să facă diferența față de generația anterioară în tehnologia camerei sub ecran. Z Fold 3 a fost criticat pentru că are o cameră sub ecran mai proastă decât alți producători precum TCL. Dispozitivul are un corp mai lat și mai gros decât Z Fold 3, așa că va oferi o utilizare mai ergonomică. Dispozitivul, care este similar cu Z Fold 3 în multe alte moduri, cel mai probabil va fi echipat cu Snapdragon 8 Gen 1. Z Fold 4 este de așteptat să fie introdus în a doua jumătate a anului.