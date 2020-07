Primele imagini si detalii despre Motorola Razr 2020

Leakerul evleaks a publicat o imagine cu Motorola Razr 2020 ceea ce ne permite sa avem o imagine de ansamblu cu privire la acest nou smartphone pliabil. Nu exista enorme schimbari din punct de vedere estetic spre deosebire de anul trecut.

Motorola Razr 2020 se arata pentr prima data in poze. Prima constatare – reteta nu pare sa se fi schimbat prea tare spre deosebire de designul lui Motorola Razr 2019 care miza pe cartea nostalgiei. Poza aparuta online ne arata 3 exemplare ale presupusului Motorola Razr 2020 pentru a putea observa telefonul pliat, complet inchis si rabatat pe jumatate.

Putem observa ca se pastreaza bretonul generos, in partea de jos a ecranului, Motorola nu pare dispusa sa renunte la el. Nu este chiar atat de mare ca si in cazul predecesorului sau insa exista. Ecranul extern este la fel de mic.

Un model asteptat pentru anul viitor. Numerosi sunt cei car se intreaba cand va fi lansat pe piata acest Motorola Razr care, conform informatiilor, va beneficia de tehnologia 5G. Motorola va intampina dificultati in a rivaliza cu Samsung Galaxy Fold 2 insa marca mai are sperante ca va reusi sa se impuna pe piata. Mai mult ca sigur va fi lansat pe piata in 2021.