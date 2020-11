Primele zvonuri despre un posibil Samsung Z Flip Lite: Smartphone pliabil „ieftin”?

În ultimii doi ani am văzut prezentarea primelor smartphone-uri pliabile destinate publicului larg. Pentru a deschide dansul a fost doar Samsung, cu Galaxy Fold-ul său suferind inițial de unele probleme cu ecranul, apoi a fost rezolvat în versiuni ulterioare.

Samsung a avansat în marketingul dispozitivelor pliabile și odată cu introducerea UTG (Ultra-Thin Glass) a prezentat apoi Galay Z Flip, Galaxy Z Flip 5G și, de asemenea, cel mai recent Galaxy Z fold 2.

Toate aceste dispozitive, pe lângă faptul că sunt unite de prezența unui ecran pliabil, se caracterizează prin faptul că au un preț de listă foarte mare, o consecință a eforturilor depuse de Samsung în cercetare și dezvoltare.

Ei bine, astăzi, pentru prima dată, prin leaker-ul Ross Young, auzim despre un ipotetic Galaxy Z Flip Lite . Numele Lite ne face să credem că Samsung ar putea începe să se gândească la un dispozitiv potrivit pentru publicul larg și oferit la un preț mai accesibil decât cele actuale.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG…

— Ross Young (@DSCCRoss) November 18, 2020