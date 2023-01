The Last of Us este o dramă post-apocaliptică bazată pe franciza de jocuri video a lui Naughty Dog, apreciată de critici. Au sosit și primele cifre de vizionare pentru serialul difuzat pe platforma BluTV din Turcia. Potrivit datelor, The Last of Us pare să fi depășit așteptările.

A fost a doua cea mai mare deschidere a oricărui serial HBO.

Premiera filmului „The Last of Us” a atins 4,7 milioane de telespectatori pe platformele liniare și HBO Max duminică seara, potrivit Nielsen și a datelor first party. Acest succes al The Last of Us îl face a doua cea mai mare poziție de deschidere a HBO după „House of the Dragon ” .

Pe de altă parte, „The Last of Us” aproape a dublat și episodul de deschidere al lui Euphoria, al cărui sezon a fost lansat anul trecut. Cu toate acestea, Euphoria are în medie 19,5 milioane de telespectatori per episod în Statele Unite. Producția pe care o putem arăta ca un alt criteriu este House of the Dragon. The Targaryens a avut 10 milioane de telespectatori în episoadele sale de deschidere, iar spectacolul este încă de departe în top.

The Last of Us are loc la douăzeci de ani după distrugerea civilizației moderne. Supraviețuind focarului, Joel este angajat să o scoată ilegal pe Ellie, în vârstă de 14 ani, dintr-o zonă de carantină opresivă. Ceea ce începe ca o mică afacere se transformă în curând într-o călătorie brutală și sfâșietoare, deoarece ambii trebuie să traverseze Statele Unite și să se bazeze unul pe celălalt pentru a supraviețui.

