Primul smartphone pliabil Apple in 2023?

Conform unui zvon recent aparut, Apple ar putea sa lanseze primul iPhone/iPad pliabil in 2023. Pana in prezent, firma nu a evocat ecranele pliabile. Cu toate acestea numeroase surse din mass-media si nu numai sugereaza ca Apple este din ce in ce mai interesat de aceasta tehnologie.

Apple nu a evocat niciodata in mod public posibilitatea de a lansa intr-o buna zi un smartphone pliabil ca si Galaxy X Flip sau Galaxy Fold 2. Cu toate acestea, numeroase sunt zvonurile care afirma faptul ca aceasta posibilitate exista insa este destul de indepartata. Si brevetele descoperite de numerosi leakeri sugereaza in egala masura faptul ca inginerii de la Apple ar fi interesati de aceasta tehnologie.

Ecranele pliabile ar putea sa permita constructorului Apple sa propuna modele de iPhone care, odata depliate, ar putea a se transforme in iPad. Recent, un nou zvon cu privire la acest subiect a aparut. Un zvon care da speranta fanilor Apple insa care trebuie tratat cu deosebita prudenta deoarece nu este inca sigur ca se va concretiza. Conform celei mai recente surse, un astfel de aparat va fi oficializat in 2023 si va folosi un procesor A15 sau A16. Ecranul va folosi tehnologia MicroLED si ar putea avea o camera dar si un scanner de amprente digitale sub ecran.