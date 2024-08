Primul Trailer pentru Sezonul 2 al Serialului „The Last of Us” Lansat

Fanii serialului „The Last of Us” au primit o surpriză plăcută din partea HBO Max, care a lansat primul trailer pentru sezonul 2 al acestui popular show. Trailerul oferă primele imagini din sezonul care se va axa pe evenimentele din jocul video „The Last of Us Part II”.

Ce Dezvăluie Trailerul?

Trailerul dezvăluie scene intense cu personajele principale, Joel și Ellie, interpretate de Pedro Pascal și Bella Ramsey. Joel se confruntă cu consecințele acțiunilor sale din trecut, în timp ce Ellie încearcă să scape de un infectat. În plus, pentru prima dată, fanii au ocazia să o vadă pe Dina, interpretată de Isabela Merced, un personaj esențial din jocul video. Alte personaje noi includ Abby (Kaitlyn Dever), Jesse (Young Mazino), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle), Owen (Spencer Lord) și Manny (Danny Ramirez). De asemenea, Gabriel Luna revine în rolul lui Tommy, fratele lui Joel.

Dezvoltarea Sezonului 2

Creatorii serialului, Craig Mazin și Neil Druckmann, au decis să împartă evenimentele din „The Last of Us Part II” în două sezoane, având în vedere complexitatea narativă a materialului sursă. Astfel, sezonul 2 va cuprinde doar șapte episoade, urmând ca sezonul 3 să fie „semnificativ mai mare”.

Data de Lansare The Last of Us Sezonul 2

HBO Max a anunțat că sezonul 2 din „The Last of Us” va fi lansat în 2025, deși o dată exactă nu a fost încă dezvăluită. Așteptarea este lungă, dar trailerul promite o continuare captivantă a poveștii care a cucerit milioane de fani în întreaga lume.

Serialul „The Last of Us” a devenit rapid un fenomen cultural, fiind apreciat atât de fanii jocului video, cât și de critici. Cu o poveste complexă și personaje bine dezvoltate, sezonul 2 promite să fie la fel de intens și emoționant ca primul. Fanii pot aștepta cu nerăbdare revenirea lui Joel și Ellie într-o lume post-apocaliptică plină de pericole și provocări.