Probleme activare SIM: Rezolvari si cauze

Probleme activare SIM – Dupa ce ti-ai cumparat un telefon smart nou vei avea nevoie si de o cartela SIM de la operatorul preferat. O poti folosi pe cea care o ai deja de multa vreme, o poti inlocui cu un SIM nou ca sa te bucuri de toate serviciile si facilitatile moderne ale retelei in care vei intra sau unde vei ramane in continuare. Fara cartela SIM nu ai cum sa ai acces la serviciile operatorilor de telefonie mobila si telefonul nu va putea fi utilizat la potential maxim.

Imediat dupa inlocuirea unei cartele cu una noua, in orice shop al operatorilor sau dupa ce ai cumparat un SIM nou cu numar, vei fi nevoit sa activezi cartela SIM. Procesul e rapid si simplu si e cam acelasi la orice operator mergi, nu vei intampina teoretic Probleme SIM. La abonamente cartela SIM se activeaza cand am introdus PIN-ul aferent si am apelat pe cineva. La cartelele PrePay activarea e si mai rapida si mai usoara, cand introducem SIM-ul in telefon si ne conectam automat la retea. Ni se va cere si codul PIN la inceput, cand deschidem telefonul prima data sau cand am introdus SIM-ul, in introducem si avem activat SIM-ul.

Daca introducem de trei ori codul PIN eronat avem nevoie de codul PUK, obtinut usor fie prin *100#, fie direct din contul de user on-line sau prin apel la Relatii Clienti de pe alt telefon. Aceasta poate fi una dintre multele Probleme SIM de care putem da atunci cand intram intr-o retea noua sau schimbam cartelele.

Cartea SIM ramane activata atat timp cat ai extraoptiuni sau abonamente active sau cat reincarci, platesti abonament. Mai exista si o perioada de gratie de 10 luni sau mai putin, depinde de operator, in care poti fi doar sunat. Daca nu activezi SIM-ul cu oferta sau plata abonament dupa aproximativ un an de nefolosire vei pierde numarul.

Ce Probleme SIM putem avea?

De multe ori telefonul smart poate sa nu recunoasca cartela SIM. E bine sa o introducem in terminal in magazin si sa ne asiguram ca totul e in regula. Asa evitam multe Probleme SIM pe care tot incercam sa le rezolvam fara succes si putem sa ne folosim de SIM si in viitorul apropiat.

Daca nu putem activa SIM-ul putem reporni telefonul. S-ar putea sa fie o eroare de soft sau probleme temporare la retea. La repornire se va cauta din nou reteaua si SIM-ul va fi reinregistrat rapid. Activarea SIM ar trebui sa dureze cateva secunde.

Daca tot nu avem activ SIM-ul verificam daca avem semnal, incercam sa vedem daca SIM-ul face contact cu circuitele telefonului, daca nu e murdar, uzat portul respectiv.

Verifica daca nu cumva e selectata cautarea manuala a retelei si cartela nu poate fi inregistrata corect. Se intampla des in Roaming sau atunci cand ai facut modificari la sectiunea Retele. E important sa vezi daca ai introdus PIN-ul corect, daca e PIN-ul cartelei SIM pe care o detii si daca e o cartela recunoscuta de operator.

Cumpara cartele SIM doar de la magazine autorizate si evita sa le iei de la terti. Suna de pe un alt telefon la operator si cere o verificare a SIM-ului care nu se activeaza. Incearca si revenirea la setarile din fabrica si vezi daca poti activa SIM-ul tau. Cere o verificare a contului tau, o resetare a setarilor pe contul tau si reincearca activarea cartelei. Intr-un final se va activa daca totul e in regula si ai si telefon compatibil, care nu are probleme de functionare.