Probleme semnal Digi: Rezolvari si cauze

Probleme semnal Digi – Semnalul retelelor de telefonie mobila este cel mai important pentru utilizarea eficienta a retelei. Depindem de el atunci cand vrem sa vorbim din anumite locatii, tot de el depindem si daca ne dorim sa nu avem intreruperi sau sa avem o conexiune stabila la internetul mobil.

Si pentru ca semnalul retelelor nu este la fel peste tot pot sa apara numeroase probleme atat in interior, cat si in exterior, la oras sau la sat, in zonele rurale unde operatorii de telefonie mobila au oricand probleme cu semnalul receptionat.

Stii ca ai Probleme semnal Digi si atunci cand vorbesti la telefon, dar nu te poti intelege foarte bine cu persoana de la celalalt capat al firului pentru ca sunt mereu intreruperi. Se mai poate intampla sa poti vorbi fara probleme cu oricine, dar datele mobile sa nu functioneze aproape deloc, asta desi ai APN-ul setat corect si tot ce tine de conexiunea la internet a telefonului mobil este in regula.

Pentru problemele de semnal din locuinte, cladiri, cauzele pot fi numeroase. De exemplu, putem avea pereti dintr-un material care blocheaza undele radio, cladirea in care stam este pozitionata ceva mai deosebit, are in jur multe cladiri din materiale care nu permit receptionarea unui semnal foarte bun. Si dispozitivele dintr-o locuinta, din birou, routere, echipamente electronice puternice pot sa interfereze cu semnalul si sa aveti probleme mereu. Singura rezolvare era montarea de echipamente care amplificau semnalul cat mai aproape de locul in care va aflati. Montarea de antene mai multe in zona este alta rezolvare a problemelor de semnal la interior. La sate, la tara, semnalul foarte slab in interior se poate datora unor dispozitive sau antene montate prea departe de locul in care va aflati, care deservesc mai multe zone in acelasi timp.

Ar putea sa te intereseze si:

Congestia este o alta cauza a problemelor de semnal. Chiar daca ai semnal bun pot sa apara frecvent Probleme semnal Digi in zonele foarte aglomerate din exterior, moment in care reteaua nu mai poate suporta numarul mare de conectari in paralel.

Cea mai rapida rezolvare pentru orice fel de Probleme semnal Digi este un apel la Relatii Clienti, insotit de o descriere detaliata a problemelor intampinate si de oferirea localizarii exacte a celui care a intampinat problema. Se vor face verificari punctuale pe cont si se va incerca determinarea acoperirii din zona unde va aflati. Pe site gasiti si harti cu acoperirea pentru 2G, 3G, 4G, 5G, asa ca puteti observa si singuri daca aveti sau nu semnal bun in zona.

Erori comune atunci cand apar Probleme semnal Digi

De cele mai multe ori problemele de semnal sunt usor de sesizat atunci cand ai telefonul in fata. Apar mesaje de eroare de tipul neinregistrat in retea sau no service. Inainte de orice sesizare e bine sa verifici daca nu cumva ai activat Modul Avion, daca ai setat corect IMSI-ul cand te-ai intors din strainatate si ai fost in Roaming-setarea e National. Daca avem eroarea Doar Apeluri de urgenta si alte erori semnalate de telefon e cazul sa ne adresam Departamentului Relatii Clienti si celui tehnic.

E bine de stiut ca montarea unei antene noi dureaza si un an, multe probleme se rezolva in luni si ani si depind si de investitiile facute de operatorul respectiv, dar si de numarul de reclamatii si de utilizatori dintr-o anumita zona. Pentru Digi Mobil, sesizarile legate semnal si de calitatea sa pot fi transmise la 0314007777. Vi se va face o analiza a acoperirii din zona unde folositi SIM-ul si veti sti daca puteti face ceva sau nu. Puteti cauta manual Reteaua Digi din setarile telefonului personal, puteti cumpara un telefon care are receptie mai buna, il puteti reporni sau puteti sa mutati cartela in alt telefon si sa vedeti daca acolo aveti sau nu semnal.

Cea mai buna abordare ramane totusi urmatoarea: inainte de a face un abonament cumpara cartele PrePay si incearca sa vezi ce fel e semnalul, cum decurge o convorbire, cum merge internetul in zona ta. In ultima instanta resetati telefonul la setarile din fabrica si observati daca semnalul e mai bun sau nu.