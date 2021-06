Probleme semnal Orange: Rezolvari si cauze

Probleme semnal Orange – Abonatii Orange stiu deja ca de multe ori semnalul nu e asa de bun ca al celorlalti operatori, mai ales la interior sau in zonele rurale. Orange a facut destule investitii in infrastructura sa, in antene si amplificatoare de semnal, dar nu au fost suficiente. Daca in marile orase problemele sunt mai putine, in cele mici si in zonele rurale avem destul de des Probleme semnal Orange.

De ce apar aceste probleme? La interior putem avea pereti din beton armat sau alte materiale care nu permit receptia buna a semnalului de la operatorul de telefonie mobila, putem avea aparatura performanta si foarte multe routere sau alte dispozitive care interfereaza cu semnalul nostru de la telefon. Sau putem sa fim pozitionati intr-o zona cu multe blocuri inalte, antene putine, intr-o zona cu o congestie foarte mare pe retea.

La exterior apare iarasi problema congestiei unde sunt mai multi utilizatori pe o suprafata mica, nu avem antene, amplificatoare, operatorul nu are acoperire pentru anumite tipuri de retele detinute, 3G, 4G, 5G. Stim ca avem Probleme semnal Orange si atunci cand vorbim cu cineva la telefon, dar se aude mereu cu intreruperi, se intrerupe conversatia, dispare semnalul complet, dar si atunci cand conexiunea de date pe mobil e imposibila.

Una dintre cele mai frecvente Probleme semnal Orange este cea in care cartea SIM nu mai este inregistrata in retea. Se intampla sa avem erori de tipul no service, Doar apeluri de urgenta si alte erori pe langa aceste mesaje. In aceasta situatie vor reinregistra SIM-ul in retea din setarile telefonului, prin optiunea Cauta Retea Mobila Manual. Asteptam scanarea retelelor din zona si selectam reteaua Orange, asteptam mesajul de confirmare si ar trebui sa avem din nou semnal bun.

Montarea unei antene dureaza un an, investitii in infrastructura sunt destul de costisitoare si depind si de numarul de abonati dintr-o zona, de sesizarile venite de la ei si de cat de bune sunt echipamentele ce urmeaza a fi activate.

Alte solutii la indemana pentru orice Probleme semnal Orange

Primul lucru pe care il vom face este sa testam daca si in alte telefoane avem aceeasi problema cu semnalul. Mutam cartela in alt dispozitiv si vedem ce se intampla cu semnalul. Daca e bun acolo schimbam telefonul cu unul care are o receptie mult mai buna.

Restartam telefonul, resetam telefonul la setarile din fabrica direct din setarile OS-ului preinstalat si testam iarasi reteaua, datele, incercam sa vorbim si sa ne miscam prin camera, sa iesim afara. Daca vedem ca problemele persista verificam acoperirea pe hartile oferite de operatori sau sunam direct la Relatii Clienti Orange si solicitam verificari amanuntite pe SIM, pe cont, verificarea acoperirii din zona-oferim coordonate exacte pentru pozitia noastra actuala sau pentru pozitiile viitoare.

E bine sa te asiguri ca nu ai activat din greseala modul Avion pe telefon, ca ai IMSI-ul setat pe National, daca ai fost plecat in straintate si ai reventi recent din tari unde ai folosti doar Roaming.

Toate problemele legate de semnal se vor rezolva rapid in cele mai multe cazuri, daca e o problema cu telefonul sau daca e de vina SIM-ul. Schimbarea SIM-ului se poate face in orice fel de Shop Orange, telefoane cu semnal foarte bun se gasesc mereu, deci nu ar trebui sa mai ai probleme cu semnalul. Cauta mereu sa vezi ce acoperire are un operator inainte sa te abonezi la serviciile lui, cumpara cartele si testeaza semnalul, vorbeste si incearca sa ai si date mobile active sa vezi cum se comporta semnalul pe SIM cand ai multe de facut si vrei sa vorbesti cu multa lume ore in sir.