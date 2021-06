Probleme semnal Telekom: Rezolvari si cauze

Probleme semnal Telekom – Dintre toti operatorii de telefonie mobila care activeaza pe teritoriul tarii noastre, Telekom Romania pare sa aiba cele mai mari probleme cu semnalul si calitatea acestuia. Deseori clientii se plang ca nu pot utiliza servicii de date mobile in locuintele izolate foarte bine sau in cele din materiale de constructii mai deosebite. Nici afara lucrurile nu stau mai bine, sunt foarte multe zone din tara unde semnalul Telekom este foarte slab spre deloc si utilizarea unui SIM Telekom e imposibila.

Primele semne care iti vor da de gandit si te vor indrepta spre posibile Probleme semnal Telekom vor fi „liniutele” de semnal, care sunt din ce in ce mai putine sau dispar complet. Cand ai probleme cu semnalul in interior si exterior, in zonele rurale sau urbane acele liniute vor fi din ce in ce mai putine si semnalul full nu va mai exista niciodata. Fluctuatiile sunt atat de mari incat semnalul se poate pierde in timp ce te deplasezi sau atunci cand esti in timpul unei convorbiri importante.

In afara de liniutele de semnal stii ca sunt Probleme semnal Telekom si in situatia in care auzi mereu intreruperi in apeluri sau nu mai poti efectua, primi apeluri, se intrerupe brusc apelul. Congestia poate fi o cauza a lipsei unui semnal bun intr-o anumita zona, sunt prea multi utilizatori care se „leaga” la aceeasi antena care transmite semnalul si reteaua nu poate suporta atat de multe telefoane conectate in acelasi timp. Un restart sau o resetare la setarile din fabrica, mutarea in alta zona sau incercarea reapelarii cand te afli in afara unei cladiri si esti cat mai aproape de o zona fara blocuri si alte structuri care ar interfera cu semnalul ar fi o solutie.

Ai Probleme semnal Telekom cand SIM-ul nu mai e inregistrat in retea si trebuie sa Cauti Manual Reteaua si sa o selectezi pe cea a operatorului tau. No Service, Doar apeluri urgente si alte erori asemanatoare, toate fac parte din semnalele clare ca ai probleme mari cu semnalul in reteaua mobila Telekom. Pe langa aceste erori SIM-ul s-ar putea sa nu mai functioneze corect, sa fie uzat, sa aiba probleme la contacte si de aceea pierzi semnal. Inlocuirea cu un SIM nou e rezolvarea imediata.

Ce sa verifici inainte de a semnala Probleme semnal Telekom operatorului tau?

In primul rand te uiti pe hartile puse la dispozitie de operator si vezi daca ai acoperire buna in zona ta. Ceri la Relatii Clienti sa ti se verifice acoperirea si dai coordonatele exacte ale pozitiilor tale prezente si viitoare. Verificarile tehnice vor urma firesc unei verificari a retelei locale si a antenelor existente.

Dupa ce stii ca ai acoperire si nu sunt probleme vezi daca ai activat Modul Avion si il dezactivezi imediat, verifici IMSI-ul sa fie setat pe National, daca stii ca ai fost plecat inainte de problemele semnalate in afara tarii si ai folosit si Roaming. Muti cartela in alt telefon si vezi cum se comporta semnalul, daca e mai bun acolo iti cumperi alt telefon cu semnal mai bun sau ramai la acel telefon pana cand iti comanzi altul mai nou si mai bun la receptie.

E recomandat sa ai cartele PrePay si sa incerci semnalul, acoperirea datele mobile, receptia, convorbirile inainte de a incheia abonamente. Asa stii de la inceput la ce sa te astepti si poti face mereu alegerile cele mai bune in privinta operatorului de telefonie mobila. Si cand alegerea e corecta ai si acoperire buna, vorbesti fara griji si ai date mobile de calitate oriunde, chiar si la tara sau intre judete, cand esti cu masina. Poti solicita montarea unor amplificatoare de semnal daca e posibil, cat mai aproape de tine, ca sa ai semnal cat se poate de bun si in locuintele cu pereti din materiale mai deosebite.