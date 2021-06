Probleme semnal Vodafone: Rezolvari si cauze

Probleme semnal Vodafone – Spre deosebire de alti operatori de telefonie mobila, Vodafone sta foarte bine la capitolul semnal. Chiar si in zone muntoase sau acolo unde acoperirea altor operatori lasa de dorit Vodafone ramane pe locul I in ceea ce priveste receptia semnalului. Dar, ca orice operator de telefonie mobila din Romania, si Vodafone are probleme cu semnalul in anumite situatii.

Putem sa avem Probleme semnal Vodafone in interior, acolo unde avem pereti prea grosi din materiale moderne care nu permit o circulatie normala a undelor radio, unde avem foarte multe dispozitive care interfereaza cu semnalul de la operatorul de telefonie mobila. Sau putem sa avem prea multe cladiri foarte inalte si putine antene in jurul nostru, astfel ca semnalul este foarte slab si aproape ca se „pierde” de multe ori, fiind nevoiti sa stam langa geam ca sa vorbim.

Insa nu doar in interior apar Probleme semnal Vodafone, ci si in exterior. In zona rurala, in zonele unde sunt prea multi utilizatori si avem congestie, dar si in zone unde acoperirea nu a ajuns inca, nu avem antene montate sau amplificatoare. Putem sa avem semnal foarte bun, dar sa nu putem folosi internetul, putem sa vorbim, dar sa se auda cu intreruperi tot din cauza semnalului prea slab.

La interior sau exterior, aceste Probleme semnal Vodafone se pot rezolva fie prin instalarea unor amplificatoare cat mai aproape de locul unde ne aflam, prin instalarea de antene noi, dar dureaza cam un an sa le vedem pozitionate si active, sau prin investitii in infrastructura si in retea. Semnalizarea problemelor se poate face oricand la Relatii Clienti, unde vom primi suport tehnic si se vor face verificari ale acoperirii din zona noastra. Si noi putem vedea estimativ daca avem sau nu semnal bun unde stam analizand harta pusa la dispozitie de operator cu toate tipurile de frecvente disponibile.

Alte cauze si rezolvari pentru Probleme semnal Vodafone

La telefoanele moderne putem aveam semnal slab sau deloc insotit de mesajul eroare neinregistrat in retea sau de mesajul no service. Rezolvarea e simpla in acest caz, reinregistram SIM-ul in retea intrand in setarile telefonului la Retele si dand un Cauta Retea Manual. Asteptam pana cand se gasesc toate retelele din zona si selectam reteaua Vodafone.

De asemenea, inainte de sesizari si de reinregistrarea in retea verificam daca avem sau nu activat modul Avion, daca avem IMSI-ul setat pe National-asta daca am venit recent din strainatate. Daca avem o cartela nedetectata de terminal si mesajul apeluri de urgenta alaturi de alte erori ne vom adresa departamentului tehnic Vodafone pentru consiliere si verificari tehnice suplimentare pe SIM-ul detinut. In cel mai rau caz schimbam gratuit SIM-ul cu altul nou si incercam sa vedem daca avem sau nu semnal bun.

Ca o solutie ultima daca nimic nu functioneaza puteti incerca resetarea telefonului la setarile din fabrica direct din meniul OS-ul, la Resetare telefon setari din fabrica sau din meniul Boot.

Se poate reporni telefonul, se poate muta cartela in alt telefon ca sa vedem daca avem acelasi semnal slab. Daca vrei sa fii sigur ca ai semnal de calitate, inainte de a mai face abonamente cumpara cartele SIM si incearca sa vezi cum functioneaza reteaua in toate scenariile posibile, in toate zonele in care te afli sau vei merge. Cand esti convins ca reteaua e de calitate si ai acoperire buna si semnal stabil poti face si contracte.