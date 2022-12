Terapia cu lumină laser, cunoscută și sub numele de fotobiomodulație transcraniană (tPBM), s-a dovedit a îmbunătăți memoria pe termen scurt cu până la 25%, potrivit unui studiu publicat în Science Advances. Tratamentul non-invaziv este aplicat la nivelul cortexului prefrontal drept, o zonă a creierului cunoscută ca fiind importantă pentru memoria de lucru. Oamenii de știință de la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie, și de la Universitatea Normală din Beijing, China, au reușit să urmărească schimbările în activitatea cerebrală cu ajutorul monitorizării electroencefalogramei (EEG) în timpul tratamentului și al testelor. În experimentul lor, echipa a arătat că memoria de lucru s-a îmbunătățit în rândul participanților la cercetare după câteva minute de tratament cu tPBM.

Acest studiu este primul care confirmă o legătură între terapia cu lumină laser și îmbunătățirea memoriei de lucru la om. Cercetările anterioare au arătat că tratamentul cu tPBM poate îmbunătăți acuratețea, poate accelera timpul de reacție și poate îmbunătăți funcțiile de ordin înalt, cum ar fi atenția și emoțiile. Constatările sugerează că persoanele cu afecțiuni precum ADHD ar putea beneficia de acest tratament, care este neinvaziv, sigur și simplu, fără efecte secundare raportate. „Suntem entuziasmați de potențialul ca tPBM să fie folosit ca tratament pentru disfuncțiile cognitive, iar acest studiu ne aduce cu un pas mai aproape de realizarea acestui potențial”, a declarat Dongwei Li, coautor al studiului.

În cadrul studiului, 90 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au fost tratați cu lumină laser cu diferite lungimi de undă în diferite părți ale creierului. Cercetătorii de la Universitatea Beijing Normal au efectuat experimente în care unii participanți au fost tratați cu lumină laser la cortexul prefrontal drept la o lungime de undă de 1.064 nm, în timp ce alții au fost tratați cu o lungime de undă mai mică sau la cortexul prefrontal stâng. Fiecare participant a primit, de asemenea, un tratament simulat, sau inactiv, cu tPBM pentru a exclude efectul placebo. După 12 minute de tratament cu tPBM, participanților li s-a cerut să își amintească orientările sau culorile unui set de elemente afișate pe un ecran. Rezultatele au arătat că participanții tratați cu lumină laser în cortexul prefrontal drept la 1.064 nm au înregistrat îmbunătățiri clare ale memoriei în comparație cu cei care au primit alte tratamente. În timp ce participanții care au primit alte tratamente au reușit să își amintească între trei și patru dintre obiectele de test, cei care au beneficiat de tratamentul cu laser au reușit să își amintească între patru și cinci obiecte.

Datele din cadrul experimentului, inclusiv monitorizarea electroencefalogramei (EEG), au fost analizate la Universitatea din Birmingham. Datele au arătat schimbări în activitatea cerebrală care au prezis îmbunătățirile în performanța memoriei. Cu toate acestea, cercetătorii nu știu încă de ce tratamentul are efecte pozitive asupra memoriei de lucru sau cât timp vor dura efectele. Sunt planificate cercetări suplimentare pentru a investiga aceste aspecte. „Avem nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege exact de ce are tPBM acest efect pozitiv, dar este posibil ca lumina să stimuleze astrocitele – centralele energetice – din celulele nervoase din cortexul prefrontal, iar acest lucru are un efect pozitiv asupra eficienței celulelor. Vom investiga, de asemenea, cât timp ar putea dura efectele. În mod clar, dacă aceste experimente vor conduce la o intervenție clinică, va trebui să vedem beneficii de lungă durată.”