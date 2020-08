Procesorul Snapdragon 875 ar putea avea o varianta Lite pentru a se evita o explozie de preturi

Conform unui nou zvon, procesorul Snapdragon 875, care va echipa smartphone-urile premium in 2021 ar putea beneficia de variante mai abordabile. Un lucru care le-ar permite constructorilor sa dezvolte modele premium la preturi mai rezonabile.

In fiecare an, socieatea Qualcomm propune un procesor nou pentru telefoanele inteligente din gama premium. Pentru anul 2020 a propus procesorul Snapdragon 865 care echipeaza modele precum Xiaomi Mi 10 Pro sau OnePlus 8 Pro.

Recent, societatea a lansat si 865+, o varianta imbunatatita a lui Snapdragon 865 pentru constructorii care au nevoie de mai multe performante, precum constructorii de smartphone-uri gaming. Anul viitor, Qualcomm va propune un alt smartphone, Snapdragon 875. Insa, ar putea exista si o varianta Lite. Aceste versiuni Lite au fost evocate deja in timpul unei reuniuni in care reprezentantii Oppo au fost si ei prezenti.

Propunand aceasta varianta Lite, Qualcomm ar ajuta constructorii sa dezvolte telefoane din gama premium dar preturile ar fi putin mai rezonabile. Bineinteles, acestea sunt pentru moment doar niste zvonuri, asteptam informatiile oficiale. Se mai mentioneaza in egala masura un procesor care ar putea fi botezat Snapdagon 860 dar si aceasta informatie trebuie tratata cu prudenta, inca nu este oficiala. In plus, aceeasi sursa mai mentioneaza faptul ca Google 5 nu va opta pentru unul din aceste procesoare premium.