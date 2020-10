Producator cutii termoizolante are grija de produsele tale perisabile

Multe dintre produsele care sunt transportate la distante mari au nevoie de ambalaje care sa le asigure mentinerea in stare buna, sa poata fi vandute sau consumate in cele mai bune conditii.

Fie ca discutam de legume si fructe zemoase, fie de produse de patiserie care s-ar putea deteriora daca ar fi puse unele peste altele, fara sa fie aparate de peretii compacti ai cutiilor termoizolante, producatorii trebuie sa fie prevazatori si sa comande ambalajele cu rol protector din timp. In nicio masina frigorifica branza ambalata si cascavalul nu pot fi asezat direct in masina.

Trebuie sa ne gandim ca in masina respectiva oamenii urca incaltati sa descarce marfa sau sa aseze marfa cu grija. Sigur ca branzaturile sunt ambalate, dar punerea acestora pe jos direct, contravine normelor de igiena, de aceea apeleaza la cel mai bun si cunoscut producator cutii termoizolante si in acest mod branzaturile tale vor fi usor de manipulat si comandate cu incredere.

Masina frigorifica este inchisa, dar cand usile acesteia se dechid, aici pot patrunde insecte, praf, impuritati.

Ambalajele din plastic despre care ti-am vorbit sunt usoare si prevazute cu capac, prin urmare piscoturile nu se vor farama in ele, branza ambalata in vid nu va curge, chiar daca prin absurd anumite pachete s-ar agata si s-ar rupe.

O cutie termoizolanta cantareste 4, 5 kilograme si are capacitatea de a depozita in conditii sigure 65 de litri. Ele pot fi asezate in stive ca in acest mod sa se castige spatiu pe verticala.

Baza solida si peretii solizi, plus capacul care se poate fixa foarte bine asigura transportul sigur al marmeladei, untului, unturii, maslinelor vrac in ulei sau cu condimente.

Plasticul este rezistent si cutiile au durata mare de viata, mentinandu-si aspectul initial. Este de adaugat faptul ca dupa orice utilizare, aceste cutii pot fi igienizate corespunzator, aspect foarte important in orice perioada, dar prioritar in pandemie.

Cutiile termoizolante sunt utile si in gospodariile individuale, mai ales ca au un spatiu de etichetare exterior si in felul acesta gospodina gestioneaza cu succes bunatatile pe care le-a pregatit pentru iarna.

Borcanele asezate direct pe rafturi sunt in pericol si va spun acest lucru din proprie experienta. Daca raftul se prabuseste sub greutate, munca si simultan cu ea proviziile sunt compromise.

In cazul unui cutremur, borcanele asezate unele langa altele cad si munca devine cioburi in cateva secunde.

Cu o cutie termoizolanta captusita cu hartie sau cu un alt material care atenueaza eventualele socuri, accidentele descrise mai sus sunt excluse.

In plus, aceste cutii termoizolante pot si stivuite pe jos, iar rafturile raman libere pentru alte produse.

In cazul in care nu gasiti cutiile termoizolante care sa se potriveasca produselor pe care doriti sa le manipulati sau doriti imbunatatiri la cele aflate in stoc, adresati-va direct producatorului cu rugamintea de a realiza ambalaje dupa proiectul facut de specialistii dumneavoastra sau dupa descrirea dumneavoastra si proiectul specialistilor lor.

Sa nu va fie frica de esec, fiindca nu se trece la productia in serie sau industrializata, pana nu este testata monstra respectiva de catre cel care a comandat-o!

In magazinul cu peste 1000 de modele de ambalaje din plastic destinate:

-transportului lichidelor la distante mari

-transportului de substante periculoase

-depozitarii lacurilor si vopselelor

-depozitarii sticlelor de bere sau de bauturi racoritoare

-asezarii unor marfuri pe paletii din plastic pentru protectie si o buna manipulare

gasiti multe produse utile la preturi rezonabile si acestea sunt livrate de urgenta la adresa specificata de clienti in formularul de comanda.

Produsele lor au cucerit Europa prin raportul calitate premium-pret onest. Aceste ambalaje ajuta la castigarea spatiului de depozitare, fiindca multe dintre ele pot fi stivuite si se pliaza, astfel ca in momentul in care sunt goale nu ocupa mult loc in camionul care le-a dus pline si mijlocul de transport se poate intoarce incarcat cu altceva.

Cutiile termoizolante impiedica deteriorarea produselor din cauza temperaturilor nefaste. Ele protejeaza produsele perisabile si cand este foarte cald, dar si cand acestea ar putea ingheta din cauza temperaturilor scazute.

Cu aceste cutii iti poti organiza excelent si depozitul sau pivnita si iti stii si munca asigurata.

Intra pe site-ul magazinului de ambalaje din plastic care este renumit in toata lumea si comanda ambalajele de care ai nevoie, fiindca este un noroc sa le ai la indemana, cand te vei afla in toiul campaniei sau al productiei si in acest fel ai in ce sa iti pui marfa!

In aceste cutii poti pune si rosii, coacaze sau mure, piure de castane sau din alte fructe, sa fie prelucrat mai usor sau consumat asa.

Laditele pentru legume-fructe prevazute cu manere sunt la fel de utile si costa putin.

Neglijenta fata de depozitarea produselor poate duce la falimentul firmelor si la pierderi mari intr-o ferma sau gospodarie.

Degeaba ai grija de rosii, le plivesti, le copilesti si le stropesti, daca nu ai ambalajele potrivite din plastic! Uneori si produsele ambalate deja au nevoie de alte ambalaje, cum este cazul sticlelor de bere sau de suc, care se manipuleaza mult mai usor in navete din plastic.

Ambalajele din plastic sunt omniprezente in toate raioanele marilor magazine, in piete, dar si in magazinele de piese auto sau de materiale de constructie.

Nu poti sa pui oriunde suruburile sau cuiele, nici piesele minuscule, dar indispensabile pentru masini!

In concluzie, toate ambalajele din plastic sunt utile si vei descoperi singur acest lucru, cand nu vei sti unde anume sa pui un anumit produs, pana cand vei intra pe site-ul producatorului de cutii termoizolante, galeti din plastic prevazute cu capac, containere pentru trasnsportul lichidelor si multe altele…