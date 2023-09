Producția de cipuri Apple în SUA necesită încă asamblarea în Taiwan, sugerează un raport

Într-o mișcare ce părea a fi o mare victorie pentru administrația Biden, Apple anunța că va achiziționa cipuri pentru iPhone-uri, Mac-uri și alte produse cheie fabricate în noua uzină a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) din Phoenix, Arizona. Această decizie se alinia cu CHIPS Act, semnat în lege anul trecut, care urmărea să impulsioneze producția în SUA și să reducă dependența de furnizorii străini. Cu toate acestea, conform unui raport The Information, componentele pentru cipurile Apple produse în SUA vor trebui să fie trimise înapoi în țara de origine a TSMC pentru asamblare.

Se pare că uzina producătoare din Arizona nu dispune de facilitățile necesare pentru ambalarea cipurilor avansate ale clienților săi. „Ambalarea” reprezintă ultima etapă a fabricației, în care componentele cipului sunt asamblate într-o carcasă, cât mai aproape unul de celălalt, pentru a îmbunătăți viteza și eficiența energetică. Începând cu anul 2016, iPhone-ul a folosit o metodă de ambalare dezvoltată de TSMC. Cipurile destinate iPad-urilor și Mac-urilor pot fi ambalate în afara Taiwanului, însă cele pentru iPhone trebuie asamblate în țară.

Conform raportului The Information, Apple este singurul client al producătorului care folosește metoda lor de ambalare la volume mari. Cu toate acestea, TSMC are și alți clienți, precum NVIDIA, AMD și Tesla. Nu este clar câte dintre modelele de cipuri ale acestor companii vor trebui să fie trimise înapoi în Taiwan pentru ambalare, dar se pare că printre acestea se află și cipuri pentru inteligență artificială, inclusiv NVIDIA H100. Publicația a mai relatat anterior că Google va folosi metoda de ambalare avansată a TSMC, similară celei utilizate pentru iPhone, pentru telefoanele sale Pixel viitoare.

Guvernul SUA a alocat peste 50 de miliarde de dolari în cadrul CHIPS Act pentru a oferi subvenții companiilor care construiesc fabrici de cipuri în SUA. Președintele Joe Biden și administrația sa încurajează dezvoltarea industriei semiconductorilor din SUA pentru a atenua tensiunile crescânde dintre SUA și China legate de Taiwan. În august, președintele a semnat chiar o ordonanță executivă care limitează investițiile americane în firmele chinezești de tehnologie care se ocupă cu semiconductorii, computerele cuantică și inteligența artificială.

Având în vedere că guvernul a înființat recent un program național pentru fabricarea de ambalaje avansate pentru cipuri, înțelege nevoia de a aduce procesul în țară. Apple și toți ceilalți clienți TSMC menționați nu sunt singurele companii ale căror cipuri trebuie trimise peste hotare pentru asamblare, deoarece producătorii nu fabrică suficiente produse în SUA pentru a justifica construirea de facilități de ambalare în țară. Cu toate acestea, programul primește doar 2,5 miliarde de dolari în cadrul CHIPS Act, iar Institute of Printed Circuits a declarat că această sumă nu reflectă o prioritate pentru ambalarea cipurilor. În ceea ce privește TSMC, sursele The Information au declarat că nu are planuri de a construi facilități de ambalare în SUA din cauza costurilor mari implicate, iar orice metodă de ambalare viitoare va fi probabil oferită în Taiwan.

[SURSA]