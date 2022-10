Producția de iPhone 14 Plus a fost redusă cu 90%

Apple a redus producția de iPhone 14 Plus cu până la 90%, potrivit unei scurgeri de informații care a fost publicată în această săptămână. Măsura face parte dintr-o strategie adoptată de compania din Cupertino după ce a înregistrat prevânzări mult mai mici decât se aștepta pentru acest dispozitiv, care a fost lansat la începutul lunii trecute. Acesta este disponibil la un preț începând de la 5600 de lei.

În săptămânile care au urmat lansării noii linii de iPhone, rapoartele au indicat că Apple a fost dezamăgit de vânzările modelului 14 Plus. Pe măsură ce a trecut timpul, a devenit clar că nivelurile de producție pentru dispozitiv vor trebui să fie reduse semnificativ.

Apple a contactat cel puțin unul dintre partenerii săi de producție pentru iPhone 14 Plus și a cerut oprirea imediată a producției, potrivit The Information. În plus, alți asamblatori au fost contactați de compania americană cu solicitarea de a face reduceri de până la 90% în producția de piese pentru această linie.

În general, Apple așteaptă până la încheierea unui ciclu de vânzări de două săptămâni înainte de a lua o decizie privind distribuția și producția de dispozitive. Cu toate acestea, iPhone 14 Plus nu s-a descurcat suficient de bine pentru a mulțumi Apple, astfel că firma a acționat rapid pentru a face schimbări în ceea ce privește fabricarea dispozitivului.

Apple a decis să producă iPhone 14 Plus după ce a efectuat un sondaj intern. Rezultatele au arătat că consumatorii își doreau produse mai mari, dar prețul ridicat al dispozitivului a reprezentat o barieră semnificativă pentru ca acesta să devină popular.

În plus, costă cu 200 de dolari mai puțin decât iPhone 14 Pro Max; ambele au un ecran de aceeași dimensiune, dar numai noua generație de iPhone-uri are Dynamic Island și cipul A16 Bionic. Astfel, este văzut ca o alternativă mai scumpă, dar totuși mai bună la versiunea Plus a noilor iPhone-uri.

De asemenea, unele zvonuri au subliniat faptul că iPhone 14 Plus a suferit întârzieri de producție, fiind unul dintre ultimele modele care au ajuns disponibile pe piață. În acest fel, cei mai nerăbdători să își upgradeze telefonul ajung să nu mai aștepte o opțiune care diferă ușor de celelalte – mai ales de dispozitivul de top.