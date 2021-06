Programe TV pentru azi, sâmbătă, 5 iunie 2021

Program TV 5 iunie 2021. Pentru orice post TV preferat, citește programul TV de azi. Pe acest site vei găsi în fiecare zi programele TV alături de filmele, serialele și emisiunile preferate, fiind la curent întotdeauna cu ce este mai important.

Programe TV 5 iunie 2021. Recomandări ProTV

20:00 – Filmul „X-Men: Apocalypse’

Despre ce este vorba în acest film? În Egiptul antic, En Sabah Nur, cunoscut și sub numele de “Apocalipsa” este pe cale să efectueze un ritualul prin care își transferă sufletul în corpul unui mutant care are puterea de a-și regenera rănile, obținând astfel nemurirea, dar un grup de rebeli îl închide sub o piramidă. În 1983, lumea este încă îndatorată lui Raven și Prof. X pentru salvarea președintelui Statelor Unite. Magneto a încercat să reconstruiască o viață și o familie, menținând în același timp anonimatul însă un grup de fanatici îl trezește pe En Sabah Nur din odihna sa eternă iar acum acest este mai mult ca oricând dispus să-și recapete locul de drept pe tronul său pentru a distruge umanitatea.

22:45 – Filmul „Noi suntem familia Miller’

„Noi suntem familia Miller’ este este o comedie vulgară care nu dezamăgește. David Clark (Jason Sudeikis) este un mic traficant de droguri care încearcă să-și câștige existența. El nu are de-a face cu copiii și nu intră în conflict cu alții. Însă răsturnarea de situație are loc când rucsacul lui David plin de bani și droguri este furat, lăsându-l fără nimic pnetru a-l plăti pe șeful său (Ed Helms).

Programe TV 5 iunie 2021. Recomandări Antena 1

20.00 – O nouă ediție din show-ul „Next Star’

23.00 – Chefi la cuțite

Programe TV 5 iunie 2021. Recomandări Kanal D

20.00 – Survivor România

23.30 – 40 de întrebări cu Denise Rifai

Programe TV 5 iunie 2021. Recomandări TVR 1

12:00 – Rugby: SCM Timișoara – CSM Știința Baia Mare, în Superliga, etapa 7

21:10 – Filmul „B.D. la munte și la mare”