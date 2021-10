Numărul de abonați PS Plus a început să se recupereze din iulie 2021, deși celelalte programe de abonament la jocuri gratuite ale Sony erau în scădere. Numărul de abonați s-a apropiat de 50 de milioane de abonați, ceea ce poate fi considerat o piatră de hotar pentru companie .

Analistii estimeaza ca platforma Xbox Game Pass are in jur de 30 de milioane de abonati pana acum. Adăugând o nouă dimensiune competiției, PS Plus are cu 27 de milioane de abonați mai mulți decât Game Pass.

Cu 47,2 milioane de abonați în total, Sony s-a apropiat de pragul de 50 de milioane de abonați. Deși PlayStation, care are mai mult de un serviciu de abonament, încetinește dezvoltarea platformei PS Plus, populara platformă continuă să bată recorduri.

Având în vedere efectele imprevizibile ale procesului de pandemie, este dificil de prezis rata de creștere a abonaților PS Plus. Cu toate acestea, analiştii prevăd că în a doua jumătate a anului 2022, compania va depăşi pragul de 50 de milioane de abonaţi.

PS Plus, care a facut un record, cu 45,9 milioane de abonați în perioada ianuarie-martie 2020, a câștigat amploare odată cu începerea procesului de pandemie. Unii analiști susțin că poate exista o pauză în numărul de abonați înainte de a ajunge la pragul de 50 de milioane.

În viitorul apropiat , sunt de așteptat să fie lansate multe jocuri multiplayer, în special jocul Call of Duty: Vanguard de la Activision și Battlefield 2042 dezvoltat de EA. Ambele jocuri vor necesita un abonament PS Plus pentru multiplayer online.

Modificările aduse PS Now și Nintendo Switch Online ar putea avea un impact negativ asupra numărului de abonați Ps Plus. De asemenea, se numără printre estimările că mai multe platforme PS Plus vor pierde abonați dacă măsurile de pandemie se uşurează.

Sony a anunțat jocurile pe care le va oferi gratuit abonaților PS Plus în noiembrie. Utilizatorii PlayStation 5 vor avea acces gratuit la jocurile First Class Trouble și Knockout City. Utilizatorii PlayStation 4 vor avea acces gratuit la Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, pe lângă First Class Trouble și Knockout City. Pe partea PlayStation VR, jocurile The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners și Until You Fall au fost oferite gratuit.