Abonații la programul PS Plus pentru PlayStation 4 ( PS4 ) și PlayStation 5 ( PS5 ) au acces gratuit la jocurile Days Gone , Zombi Army 4: Dead War și Oddworld: Soulstorm din aprilie. Days Gone și Zombi Army 4 sunt disponibile pentru proprietarii PS4 și PS5, în timp ce Oddwolrd: Soustorm, este accesibilă doar pentru PS5.

Potrivit anunțului oficial Sony de miercuri (31), noile jocuri pot fi adăugate în biblioteca jucătorului începând de marți (3), înlocuind selecția de jocuri gratuite pentru luna martie: Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant: From The Ashes și Farpoint ( PS VR ).

Days Gone (PS4)

Days Gone este un joc exclusiv pentru PlayStation 4 care are o actualizare specifică pentru PS5. Jocul spune povestea lui Deacon St. John, un vânător de recompense într-o lume post-apocaliptică plină de zombi. Deacon se angajează într-o călătorie pentru a-și găsi soția dispărută, interacționând cu supraviețuitorii pe parcurs.

Cu o grafică îngrijită, Days Gone este o lume deschisă la persoana a treia, care se remarcă prin faptul că oferă hoarde cu sute de zombi în același timp. Creșterea hoardelor introduce un joc dinamic, în care jucătorul trebuie să fie agil pentru a avea grijă cu privire la zombi și a scăpa cu viața sa.

Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Al doilea joc gratuit pentru PS4 este Zombie Army 4: Dead War. Jocul este stabilit într-o versiune alternativă a celui de-al doilea război mondial, în care lupta împotriva zombilor este condusă de Hitler. Titlul are un mod de poveste care poate fi vizionat singur sau, într-un mod cooperativ, cu până la patru jucători.

Lansat în 2020 și bine primit de fanii seriei, Zombie Army 4 prezintă o selecție de arme speciale și bătălii provocatoare cu creaturi monstruoase. Creat de dezvoltatorii Sniper Elite 4, jocul are și un killcam cu efect de raze X pentru a însoți distrugerea.

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Oddworld: Soulstorm este o versiune gratuită pentru jucătorii PS5. Jocul este un joc de platformă și continuă povestea lui Oddworld: New N ‘Tasty (2014), care spune o poveste în care Abe, personajul principal, trebuie să elibereze Mudokoni de sclavie în scenarii 2.9D care permit interacțiunea, rezolvarea puzzle-urilor și altele.

În Oddworld: Soustorm, jucătorul trebuie să câștige adepți pentru a-și îmbunătăți abilitățile de supraviețuire în luptă și întâlniri cu dușmani. O altă provocare este să ai mai mult spațiu de manevră pentru a face față soluției de puzzle-uri împrăștiate în jurul scenei.