Jocurile din ianuarie 2022 de la PlayStation Plus, serviciul de abonament oferit de Sony utilizatorilor PlayStation, au fost scurse, ca și în ultimele luni.

După cum știți, PlayStation are un serviciu de abonament numit PlayStation Plus. Acest serviciu nu numai că vă permite să accesați modul online al jocurilor, dar oferă și câteva jocuri diferite lunare gratuite. În ultimele ore, jocurile gratuite PlayStation Plus din ianuarie 2022 au fost scurse.

Informația scursă provine de la Dealabs, care acum ofera în mod regulat jocurile în fiecare lună inainte de anuntul oficial de la Sony. Când ne uităm la jocurile care vor fi date în ianuarie 2022, putem observa că este un joc care îi va încânta în special pe iubitorii de curse. Jocurile vor fi anunțate oficial pe 29 decembrie. Jocurile vor fi disponibile pe 4 ianuarie.

Jocuri PS Plus ianuarie 2022