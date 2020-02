PS5 data de lansare, pret, specificatii, stiri si zvonuri despre PlayStation 5 de la Sony

PS5 (sau PlayStation 5) este un PlayStation de nouă generație, ce se va lansa la sfârșitul anului 2020, după un deceniu lung și incredibil, in care a văzut Sony ieșind ca un câștigător clar în războaiele consolelor în ochii multora (scuze Xbox).

Deci, ce știm despre PS5 până acum? Isteria a început la începutul anului 2019, când Mark Cerny, arhitectul principal de pe următoarea consolă Sony, a confirmat că compania lucrează la succesorul PS4 Slim și PS4 Pro.

De atunci, Sony ne-a oferit informatii pretioase, cum ar fi fereastra oficială de lansare PS5, logo-ul, numele și câteva detalii cheie despre funcții. Potrivit Sony, PS5 are încă mari surprize – dar nu le va dezvălui la E3 2020, deoarece compania a confirmat că nu va mai participa anul acesta.

Asta nu înseamnă că nu vom vedea PS5 în curând – site-ul oficial al PS5 este acum live, alimentând în continuare zvonurile conform cărora Sony intenționează să prezinte un eveniment PS5 în viitorul apropiat, deși acest lucru nu a fost confirmat.

În plus, am avut câteva scurgeri surprinzătoare, sub forma unui brevet înregistrat de Sony, care pare să arate forma generală, intrările de butoane și orificiile de răcire ale lui PS5 – aceasta a fost confirmată ca fiind kit-ul PS5 dev într-o fotografie scursă . Cu toate acestea, ne așteptăm ca designul produsului final să fie diferit pentru lansarea oficială a lui PlayStation 5.

Sony poate păstra doar detaliile mai fine ale PlayStation-ului din următoarea generație un secret pentru mai mult timp – mai ales cu Microsoft care a prezentat oficial Xbox Series X și o serie de caracteristici notabile precum jocurile cu încărcare rapidă și Smart Delivery (care permite jucătorilor să joace „cea mai bună versiune posibilă” a unui joc Xbox, indiferent de platforma pe care o actualizați).

Iată tot ce știm despre PS5 până acum – și ceea ce sperăm să fie dezvăluit cu cât vom ajunge mai aproape de lansarea consolei.

PS5 Data de lansare

Sony a confirmat oficial că PS5 va lansa „la timp pentru vacanța de iarna 2020” în SUA, deci probabil că va avea o anumită perioadă între octombrie și decembrie 2020. O scurgere a sugerat că data lansării va fi 20 noiembrie 2020, dar aceasta încă trebuie confirmată – dar este în zona potrivită și oamenii ar putea primi produsul chiar inainte de Craciun.

Acest lucru ar pune PlayStation 5 în concurență directă cu seria Microsoft Xbox X (fostă Xbox Project Scarlett), care se lansează în aceeași perioadă. Joc început.

Cu toate acestea, au existat zvonuri conform cărora coronavirusul va întârzia data lansării. Dar nu credem că este probabil.

Ne așteptăm să aflăm data lansării PlayStation 5 în momentul în care consola de generatie urmatoare este dezvăluită oficial. Sperăm că nu vom aștepta mult, deoarece un eveniment de lansare pare iminent.

Lista de dorințe PS5: Cele mai bune specificatii, jocuri foarte bune exclusiviste si o performanta crescuta.

PS5 Pret

Sony nu a confirmat oficial încă un pret pentru PS5 și, potrivit companiei, asta se datorează faptului că nu a decis de fapt cât va costa consola de ultimă generație.

Într-un apel trimestrial de câștiguri (prin Spiel Times), directorul financiar al companiei Sony, Hiroki Totoki, a dezvăluit că compania încă nu a atenuat prețul PS5.

„Ceea ce nu este foarte clar sau vizibil, așa că este foarte dificil să discutăm ceva despre preț în acest moment și, în funcție de nivelul prețurilor, este posibil să fie necesar să determinăm promoția care urmează să o implementăm și depinde de costurile pe care le avem si noi de platit ”, a explicat Totoki.

„Este un act de echilibrare, este foarte dificil să spui ceva concret în acest moment”, a spus Totoki, dar știm că Sony urmărește „cel mai bun echilibru, astfel încât vom fi rentabili”

Cu toate că Sony poate să nu aibă un preț atins, au existat zvonuri despre cât ar putea costa PS5. Un astfel de zvon a sugerat că consola va costa 499 de dolari în America de Nord atunci când se lansează.

Desigur, acest lucru ar trebui tratat cu scepticism, dar ar fi o veste binevenită dacă consola s-ar lansa la acest preț, deoarece este cu doar 100 de dolari mai mult decât prețul de lansare al PS4 și PS4 Pro.

Cu toate acestea, un raport din Bloomberg sugerează că costurile crescute ale pieselor de memorie flash DRAM și NAND – esențiale pentru buna funcționare a procesorului de bord al consolei și, de asemenea, pentru o cerere mare de noi versiuni de smartphone – face dificilă echilibrarea cărților pentru prețul de vânzare PS5. și că Sony ar putea chiar să-și anuleze decizia de stabilire a prețurilor pentru a afla ce costuri trebuie să suporte consumatorii.

Planurile Microsoft pentru Xbox Series X sunt cheie aici, deoarece Sony ar putea bine să decidă să vândă hardware-ul cu o ușoară pierdere pentru a rămâne competitiv cu cealaltă consolă. PS4 a beneficiat de un cost mai mic decât Xbox One, iar Sony probabil nu va fi dornic să inverseze asta pentru această generație.

Ne putem aștepta ca prețul consolei să fie în concordanță cu tehnologia pe care o folosește, dar Sony va trebui să fie conștientă și de concurența sa. Este puțin probabil, cu Xbox Series X, Microsoft va repeta greșeala pe care a comis-o lansând Xbox One la un preț prohibitiv ridicat, astfel încât Sony va trebui să se asigure că nu face o greșeală similară, făcând PS5 prea scump .

Când vine vorba de PS5 și Xbox Series X, jucătorii consideră „prețul accesibil” ca fiind cel mai important factor, potrivit unui sondaj Twitter realizat de co-creatorul lui Mortal Kombat, Ed Boon. Boon a întrebat utilizatorii Twitter care este cel mai important lucru pentru ei când vine vorba de console de ultimă generație.

Sondajul a primit un număr de 50295 de răspunsuri, o majoritate de 37,5% a utilizatorilor spunând că „prețul accesibil” a fost cel mai important factor. „Joacă jocuri de ultimă generație” (compatibilitate inversă AKA) s-a clasat pe locul doi cu 30%, „grafică mai bună” a primit 19,2% din voturi, în timp ce „jocuri exclusive” a fost cel mai puțin important, cu doar 13,2% din voturi.

Merită menționat faptul că un sondaj Twitter nu reflectă exact baza generală a jucătorilor, mai ales că este puțin probabil ca jucătorii mai tineri să fie pe platformă. Așadar, deși acest sondaj poate fi util ca o direcție, realitatea este probabil mult mai complexă. Indiferent, ne așteptăm ca prețul să fie un factor cheie în ceea ce privește dacă jucătorii aleg un PS5 sau Xbox Series X – chiar dacă nu este cel mai important.

PS5 Specificatii

Chipset AMD cu 8 nuclee personalizat (bazat pe arhitectura Ryzen din a treia generație și cu GPU Navi)

Sistem de stocare SSD

Compatibilitate cu jocuri PS4 și hardware PSVR

Audio 3D

Suport 8K TV

Deci, ce are PS5 sub capotă? Nu știm niste informatii imense despre specificațiile PlayStation 5, dar iată ce știm.

AMD de CPU și GPU deblochează puterile de urmărire a razelor, o tehnică avansată de iluminare care poate aduce imersiunea la nivelul următor în materie de jocuri video. Este tehnologia Hollywood care este folosită la ochelari CGI cu buget mare, punând în context nivelurile de fidelitate vizuală pe care le puteți aștepta de la PS5.

Urmărirea Ray este activată de hardware-ul GPU și nu de nivelul software, a declarat Mark Cerny pentru Wired. „Există o accelerație de urmărire a razei în hardware-ul GPU”, a explicat el.

Sony a confirmat că PS5 va suporta jocurile de 8K și credem că AMD SmartShift ar putea fi sosul secret care face posibil acest lucru.

Cu suportul TV 8K vine cu texturi mult mai detaliate și cu dimensiuni mult mai mari. Știrile despre o unitate SSD cu siguranta sunt adevarate daca vorbim despre 8K – doar pentru că jocurile vor deveni mai complexe, asta nu înseamnă că vor fi mai încărcate. Se estimează că noul SSD este de 19 ori mai rapid decât metodele tradiționale de stocare SSD (dar, având în vedere diferența de viteză dintre SSD și unitatea optică, instalarea jocurilor va fi obligatorie).

Nu numai că va valorificând puterea SSD, dezvoltatorii ar putea reduce dimensiunile de instalare a jocurilor, deoarece, după cum a spus Cerny pentru Wired, „nu este necesar să duplicăm date pentru a compensa timpii de căutare lentă pe care le au unitățile optice și HDD-urile” .

PS5 va beneficia de gestionarea simplificată a datelor datorită SSD-ului, iar acest lucru va permite jucătorilor să aibă mai mult control asupra instalării și eliminării jocurilor, de exemplu, permițând jucătorilor să instaleze (sau să elimine) doar anumite părți ale unui joc – deci în loc să le instaleze. jocul complet, puteți alege să instalați doar modul single-player și apoi să faceți multiplayer mai târziu sau invers.

Jocurile fizice pentru PS5 vor folosi discuri optice de 100 GB, introduse într-o unitate optică care se dublează ca un player Blu-ray 4K, iar hardware-ul de generație următoare se va lăuda cu o UI complet renovată.

„Serverele de jocuri multiplayer vor oferi consolei un set de activități care se pot uni în timp real. Jocurile cu un singur jucător vor oferi informații precum ce misiuni ai putea face și ce recompense ai putea primi pentru completarea lor – și toate aceste alegeri vor fi vizibile în UI. Ca jucător, doar săriți direct în ceea ce vă place. ”

Audio va atinge un nou „standard de aur” și pe PS5, potrivit Cerny, datorită unui nou motor audio care va oferi sunet imersiv – în special dacă utilizați căști. În timp ce detaliile rămân neclare, așteptați-vă că ceva seamănă cu experiența unei configurații Dolby Atmos.

Consola PS5 de la următoarea generație Sony va oferi, de asemenea, performanțe îmbunătățite de jocuri în cloud și putere de redare grafică îmbunătățită dramatic.

Acesta este cuvântul direct de la compania, deoarece a arătat un vârf în timpul prezentării unei strategii corporative.

Într-o declarație transmisă în urma prezentării, Sony a spus că „cele două cuvinte cheie pentru direcția viitoare a PlayStation sunt„ imersive ”și„ fără probleme ”, cu experiența„ imersivă ”creată de viteze de redare grafică crescute dramatic, obținute prin angajare de putere de calcul îmbunătățită în continuare și un SSD personalizat de bandă largă, rapid.

Jocul de la distanță este deja disponibil ca parte a pachetului PS4, permițându-vă să transmiteți un joc direct de la consolă la un computer, smartphone, tabletă sau consolă de mână PS Vita. Dar Sony spune că, înainte, va fi „exploatarea celor mai noi tehnologii de calcul, streaming, cloud și 5G”, pentru a permite îmbunătățirea performanței PlayStation Now.

Dacă acest lucru nu este suficient, Sony a confirmat compatibilitatea „incredibil de puternică” a PS5, care vă va permite să jucați online cu jucătorii PS4, CEO-ul lui Ubisoft dezvăluind că consola de viitor gen poate juca „aproape toate” jocurile PS4.

Au existat, de asemenea, zvonuri conform cărora PS5 ar putea fi înapoi compatibil cu PS3, PS2 și PlayStation original, ceea ce înseamnă că biblioteca sa de jocuri s-ar putea întinde chiar în zilele de glorie de la mijlocul anilor 90.

PS5 DESIGN

Am văzut mai multe imagini scurse ale kit-ului dev5 PS5, fiecare prezentând același design al consolei, împreună cu redarea de mai sus, bazată pe una dintre acele imagini.

Ce ne arată redarea de mai sus? Există o serie de butoane: on / standby, resetare, ejectare (pentru unitatea Blu-ray de 100 GB cu citire dublă), inițializare a sistemului și inițializare a rețelei, toate pe partea stângă. Există, de asemenea, o serie de lumini de stare, numerotate de la „0” la „7”, care se referă probabil la nucleele CPU procesate, dar care ar putea fi, de asemenea, lumini de stare pentru controlerele conectate.

În dreapta sunt șase porturi USB (unul USB 2.0 și cinci porturi USB 3.0 probabil – portul final fiind închis de un cablu). Un cerc mic de mai sus ar putea fi o cameră încorporată în consolă, potrivit unor înregistrări anterioare de brevet.

Interesant este că picioarele de cauciuc par să se afle în partea superioară a consolei, ceea ce sugerează că dezvoltatorii sunt încurajați să rotească consola pentru testarea stresului și comoditate, fie să le stiveze atunci când lucrează la jocuri solicitante.

Cu toate acestea, aceste imagini ar trebui să fie folosite cu adevărat doar pentru a specula cand vine vorba de care va fi designul final al consolei consumatorilor, mai degrabă decât să îl consideri în întregime indicativ pentru aparatul care urmează. Dacă ne uităm la kiturile de versiune mai vechi PlayStation, produsul final seamănă mai rar cu kitul dev.

Kit-urile Dev sunt special concepute pentru a fi robuste și pentru a sprijini o consolă care funcționează în condiții de încărcare extremă, astfel încât să le permită dezvoltatorilor să își împingă creațiile la maximum fără a prăji hardware-ul pe care lucrează. De asemenea, sunt concepute pentru a ajuta dezvoltatorii să găsească orice defecte în proiectarea hardware-ului final PS5.

Cu toate că este posibil să nu știm exact cum va arăta PS5, Sony a dezvăluit logo-ul oficial al PS5 la CES 2020. În esență este doar sigla PlayStation 4 cu un „5” care înlocuiește „4”.

PS5 CONTROLLER

PS5 va veni cu un nou controler, conform Sony. Controlerul PS5 (nu cunoaștem încă numele oficial) va include feedback haptic pentru a înlocui tehnologia zgomotoasă a DualShock 4, concepută pentru a îmbunătăți feedback-ul controlorului și, prin urmare, imersia jucătorului.

Controlerul PS5 va avea și declanșatoare adaptive, despre care Sony spune că au fost „încorporate în butoanele de declanșare (L2 / R2)”. Aceste declanșatoare adaptive vor permite dezvoltatorilor să programeze rezistența declanșatoarelor pentru a simula acțiunile mai precis.

Într-un interviu pentru Business Insider Japan (tradus de Gematsu), CEO-ul SIE, Jim Ryan, a declarat: „Audio 3D și suportul de feedback haptic al controlerului sunt, de asemenea, lucruri care, atunci când le încercați, veți fi surprinși de cât de mare este o schimbare. Chiar și doar jocul curse Gran Turismo Sport cu un controler PlayStation 5 este o experiență complet diferită. Deși funcționează bine cu controlerul anterior, nu există nicio întoarcere după ce experimentați suprafața detaliată a drumului prin controlul haptic și declanșatoarele adaptive. ”

Ce puteti juca pe PS5?

Întreaga bibliotecă PS4, inclusiv jocurile PSVR, va fi susținută de PS5. Dar acum auzim mai multe despre jocurile PS5 confirmate și zvonite.

În acest moment, orice joc PS4 din prima partidă în conductă – de la Ghost of Tsushima la The Last of Us 2, ar fi candidați pentru upgrade-urile cross-gen PS5. De asemenea, am auzit destule discuții în jurul unei continuări Horizon Zero Dawn și un nou joc al lui God of War pentru a presupune că vom vedea ambele terenuri pe consola PS5.

Dar despre titlurile terților? Am avut confirmarea că noul IP Godfall al Gearbox vine exclusiv la PS5, așa cum este un nou titlu din Bluepoint Studios. Vom vedea, de asemenea, un remake al cultului clasic GQ, Gollum și Outriders de la THQ Nordic pe PS5. În plus, Ubisoft a confirmat că Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine și Gods and Monsters vin în toate seria Xbox X și PlayStation 5 – cu un nou Assassin’s Creed și Far Cry, de asemenea, se zvonea că vor veni pe platforme. Știm, de asemenea, Rainbow Six Siege va fi disponibil pe PS5 și Xbox Series X de la lansare.

Probabil că vom vedea și like-urile Starfield și The Elder Scrolls 6 care vin și la Xbox Series X.

Acest articol este in curs de actualizare! Vom reveni atunci cand sunt informatii noi.