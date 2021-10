Noul PUBG New State va fi lansat gratuit pe 11 noiembrie 2021 pentru Android și iPhone ( iOS ). Anunțul a fost făcut de KRAFTON, Inc în timpul unui eveniment online, joi dimineață (21). Au fost dezvăluite și detalii despre Battle Royale mobile, precum suport global, conținut nou și mai multe detalii privind sistemul anti-cheat. În plus, a fost sărbătorită și piatra de hotar de 50 de milioane de utilizatori preînregistrați pe ambele platforme.

De asemenea, potrivit dezvoltatorului, PUBG New State va încerca să stimuleze și mai mult genul Battle Royale. Pentru aceasta, jocul va avea mai multe caracteristici originale, precum personalizarea armelor, magazinul de drone și un sistem de recrutare a jucătorilor. The New State va fi lansat cu patru hărți, inclusiv Troi și Erange, o hartă deja cunoscută în PUBG și va fi actualizată constant cu conținut nou și îmbunătățiri generale.

Printre subiectele prezentate în cadrul evenimentului, punctul culminant a fost planificarea suportului global, cu accent pe comunicarea cu fanii, și o investiție mare în sistemul anti-cheat, care va căuta să prevină utilizarea de programe ilegale, emulatoare și chiar tastaturi și mouse-uri. Nu se știe, însă, cum vor fi serverele de joc.

PUBG New State a fost anunțat pe 21 februarie 2021 cu propunerea de a plasa franciza într-un cadru futurist, mai precis în anul 2051. Astfel, jucătorii vor avea o experiență diferită față de tradiționalul PUBG, cu noi arme, caracteristici, hărți. si vehicule. PUBG New State promite, de asemenea, să aibă o grafică ultra-realistă care va împinge dispozitivele mobile la limită.

Verificați mai jos cerințele minime pentru a rula PUBG New State pe Android și iPhone (iOS):

PUBG New State – Cerințe minime (Android)