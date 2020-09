Epidemia de coronavirus a lovit puternic in majoritatea domeniilor, iar bugetul companiilor a avut de suferit din cauza scaderii vanzarilor. Multi manageri au decis sa fie precauti si sa renunte partial sau total la campaniile publicitare. Altii, insa, au riscat si au pariat in continuare pe reclame.

In functie de domeniul de activitate, pentru unele firme s-a dovedit o alegere buna, deoarece au castigat noi clienti in aceasta perioada. Dovada sta faptul ca, in timpul starii de urgenta, curierii au lucrat intens pentru a face fata valului de comenzi.

Afacerile online care au pariat pe SEO, influenceri si diverse alte campanii publicitare au reusit sa isi faca cunoscute produsele si….sa vanda!

Iata 3 motive pentru care e bine sa ai in continuare un buget dedicat reclamelor online:

1. Reclamele online au impact

In ultima perioada totul s-a mutat in online, inclusiv scoala! Asadar, este evident ca, daca nu esti cunoscut ca business in mediul virtual, nu existi!

Si cum poti sa iti faci brandul vizibil si sa evidentiezi calitatile produselor tale daca nu cu ajutorul reclamelor pe internet si al campaniilor de promovare derulate pe retelele de socializare?!

Pe langa aceste lucruri, este important sa te asiguri ca pagina magazinului functioneaza perfect. Adica raspunde rapid la comenzile date de clienti, nu se blocheaza si se incarca imediat. Pentru asta, e necesar sa ai cel mai bun serviciu de web hosting, iar Cloudify, primul public cloud din Romania, ar trebui sa iti fie de folos si sa te puna la curent atat cu oferte, cat si cu informatii.

2. Influencerii aduc profit

Toata lumea vrea sa aiba aiba aceeasi crema, fusta sau bluza ca a vedetei preferate! Daca ai cont macar pe doua retele de socializare, precum Facebook sau Instagram, iti poti da seama, fara sa fii un profesionist, de faptul ca fotografiile unui influencer aduna extrem de multe vizualizari si comentarii: „De unde ai fusta?”, „Ce ruj folosesti?” , „Ce carucior ai luat pentru copilul tau?” etc. In cazul in care o persoana indragita si cu notoritate recomanda un anumit brand, e clar ca vanzarile vor creste. Tocmai de aceea, sa fii influencer a devenit pentru unii principala sursa de venit!

3. Reclamele online sunt mai ieftine

Exista metode prin care iti poti face publicitate online in mod gratuit! De asemenea, e indicat sa te folosesti de mai multe strategii pentru a-ti face cunoscut business-ul! De exemplu, prin intermediul unui content de calitate, care sa faca diferenta si sa-ti optimizeze site-ul, urcandu-l in rezultatele motoarelor de cautare.

Daca alegi aceasta metoda, nu te astepta la rezultate de crestere a vanzarilor de azi pe maine, dar fii sigur ca investitia merita. Cauta un content writer freelancer care sa iti scrie texte si sa urmareasca impactul campaniilor online sau incheie un contract cu o firma de SEO. Important este sa mizezi pe calitate si nu pe cantitate!

Asadar, chiar si in vremuri de pandemie, cand in multe domenii au scazut vanzarile, e indicat sa nu renunti la publicitate, caci nu degeaba se spune ca reclama este sufletul comertului!

Sursa foto: shutterstock.com