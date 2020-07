Qualcomm a anunțat oficial procesorul Snapdragon 865 Plus

Qualcomm a anunțat o nouă versiune a procesorului Snapdragon 865, și anume Snapdragon 865 Plus, care a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți performanța cu până la 10% în cazul jocurilor și aplicațiilor AI.

Cele mai avantajoase trei lucruri pe care le aduce varianta Plus față de cea anterioară sunt următoarele:

Kryo 585 a primit un boost prin intermediul căruia acum ajunge la o frecvență maximă de 3.1 GHz, ceea ce promite o performanță cu 10% mai mare decât varianta standard;

Adreno 650 GPU oferă, de altfel, tot un procent de 10%, însă de această dată e vorba de rapiditate mai mare în randare grafică;

compatibilitate pentru FastConnect 6900, care aduce utilizatorilor viteze de până la 3.6Gbps pe Wi-Fi.

Din câte putem observa, scenariul de anul trecut se repetă, deoarece și procesorul Snapdragon 855Plus a oferit tot în aceleași circumstanțe, performanțe îmbunătățite în gaming. Desigur, asta nu înseamnă că e singurul update pe care îl vedem anul acesta din partea companiei, fiindcă în curând vom avea parte de noi informații cu privire la flagshipul care va să vină.

În cea mai mare parte, Snapdragon 855 Plus pare ca s-a focusat în principal pe latura de gaming pentru dispozitivele care rulează Android, precum Asus ROG Phone II, Nubia Red Magic 3 și Black Shark 2 Pro, fiind prezent chiar și pe telefoane precum OnePlus 7T Pro. Așadar, până acum, pare că și Snapdragon 865 Plus va pune accentul pe jocuri, mai ales când Asus deja a anunțat că ROG Phone III este pe cale să vină cu un nou procesor, în timp ce Lenovo afirmă, de altfel, că va veni și el cu dispozitive Legion noi, mai târziu, în acest an.

Qualcomm afirmă cu desăvârșire că smartphone-urile care vor avea Snapdragon 865 Plus, vor fi oficial anunțate începând cu al treilea trimestru din cadrul acestui an, printre care și mult așteptatul Galaxy Note20.