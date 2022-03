Rainbow Six Siege vine pe mobil în curând

Rainbow Six Siege, a debutat în 2015 și este încă popular; Rainbow Six Siege se alătură lumii jocurilor mobile după Battlefield și Apex Legends. Jocul va fi anunțat luna viitoare.

Lumea jocurilor mobile devine din ce în ce mai mare pe zi ce trece. Jocuri precum Call of Duty, Apex Legends, Fortnite și Battlefield au fost foarte apreciate cu versiunile lor mobile. Se pare că Ubisoft vrea o felie din acest tort pentru sine.

Rainbow Six Siege vine pe mobil

Cunoscut pentru sursele sale apropiate de lumea gamingului, Tom Henderson a declarat că Ubisoft va anunța versiunea mobilă a lui Rainbow Six Siege luna viitoare. Jocul este co-dezvoltat de Ubisoft și Tencent. O sursă care susține că a văzut jocul a declarat că jocul va fi uriaș pentru piața mobilă și că fanii Siege îl vor iubi.

În întâlnirea cu investitorii susținută de Tencent săptămâna trecută, se vede că aceștia au pregătit proiecte cu Ubisoft . Din această grafică se înțelege că jocul va fi lansat după 2022. Printre informații se numără și faptul că Tencent și Ubisoft au pregătit versiunea mobilă a jocurilor Assassin’s Creed și The Division . Eliminarea de către Ubisoft a clonei jocului „Area F2” de la Rainbow Six din magazinele Apple și Play Store, anul trecut, confirmă ca viitorul Rainbow Six. Rainbow Six Siege mobil este de așteptat să fie introdus pe 6 aprilie