Razr 2: prezentarea celui de-al doilea smartphone pliabil Motorola va avea loc pe data de 9 septembrie

Motorola oficializeaza data de lansare a modelului Razr 2, al doilea smartphone pliabil al sau. Prezentarea va avea loc pe data de 9 septembrie, adica peste aproximativ 4 saptamani. Marca americana a confirmat faptul ca este vorba despre cel care il va inlocui pe Razr 2019, oficializat in noiembrie anul trecut, insa sosit in Europa abia in primavara anului acesta.

In 2019, Motorola crea surpriza odata cu Razr 2019, un smarphone cu ecran pliabil care relua designul cu clapeta (sau clamshell) al anticului (si miticului sau model) Razr. Motorola devenea astfel marca cu numarul 3 care prezinta un telefon cu o astfel de tehnologie a ecranului, dupa Samsung si Huawei. Si, la fel ca si concurentii sai directi, marca americana a fost nevoita sa isi amane lansarea comerciala din cauza pandemiei cu coronavirus.

Un an mai tarziu dupa primul Razr, Motorola Razr 2 va fi prezentat in mod oficial. Marca americana a prezentat deja un teaser anuntand data la care urmeaza sa organizeze o conferinta de presa. Este vorba despre 9 septembrie, adica peste aproximativ patru saptamani.

Conform unui mesaj postat pe Twitter in luna iunie, al doilea smartphone pliabil de la Motororla a avut parte de o intarziere de 3 luni in ceea ce priveste dezvoltarea din cauza Covid-19. Ramane de vazut care va fi data oficiala de lansare.