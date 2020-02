RCS RDS, Digi Mobil: Contact, sesizari, deranjamente – Serviciul de relatii cu clientii

DIGI Mobil, RCS RDS, contact reprezinta modalitatea de a rezolva deranjamente, sesizari dar si a primi informatii la serviciul de relatii cu clientii. Ca si la celelalte servicii vom avea metode offline cat si online de a contacta serviciile DIGI Romania, asa ca fiti atenti, in acest articol veti primi toate informatii de care aveti nevoie.

DIGI Mobil reprezinta una dintre cele mai bune solutii de abonament din Romania, chit ca nu ai SMS-uri la unele abonamente, totusi acestea sunt foarte ieftine si ofera internet de calitate, cel putin acolo unde este acoperire aveti nelimitat 4G, ceea ce pentru mine prezinta un plus substantial, fata de celelalte abonamente din Romania acestia vin cu cele mai ieftine.

RCS RDS, Digi Mobil: Contact, sesizari, deranjamente

Puteti contacta DIGI in mai multe moduri, atat online cat si offline, abele modalitati vor fi prezentate mai jos, ramaneti pe aproape si veti afla.

Contact DIGI Offline

Numar de telefon

In functie de problema pe care o avem:

0314004401 SERVICII FIXE: Pentru deranjamente la serviciile fixe, precum internet prin cablu fix, TV, fix, si multe altele, numarul de mai sus este destinat acestor lucruri.

Vom avea o varietate de posibilitati de a contacta DIGI Mobil, RCS RDS sai TV, pentru acestea contactati in functie de judetul de care apartineti, urmatoarele numere.

Numere de telefon pentru servicii cu clientii pe judete:

Alba : 0358400401 / 0358400414

: 0358400401 / 0358400414 Arad : 0357400401 / 0357400414

: 0357400401 / 0357400414 Arges : 0348400401 / 0348400414

: 0348400401 / 0348400414 Bacau : 0334400401 / 0334400414

: 0334400401 / 0334400414 Bihor : 0359400401 / 0359400414

: 0359400401 / 0359400414 Bistrita Nasaud : 0356400401 / 0356400414

: 0356400401 / 0356400414 Botosani : 0331400401 / 0331400414

: 0331400401 / 0331400414 Braila : 0339400401 / 0339400414

: 0339400401 / 0339400414 Bucuresti & Ilfov : 0314004401 / 0314004414

& : 0314004401 / 0314004414 Buzau : 0338400401 / 0338400414

: 0338400401 / 0338400414 Brasov : 0368400401 / 0368400414

: 0368400401 / 0368400414 Caras Severin : 0355400401 / 0355400414

: 0355400401 / 0355400414 Calarasi : 0342400401 / 0342400414

: 0342400401 / 0342400414 Cluj : 0364400401 / 0364400414

: 0364400401 / 0364400414 Constanta : 0341400401 / 0341400414

: 0341400401 / 0341400414 Covasna : 0367400401 / 0367400414

: 0367400401 / 0367400414 Dambovita : 0345400401 / 0345400414

: 0345400401 / 0345400414 Dolj : 0351400401 / 0351400414

: 0351400401 / 0351400414 Galati : 0336400401 / 0336400414

: 0336400401 / 0336400414 Giurgiu : 0346400401 / 0346400414

: 0346400401 / 0346400414 Gorj : 0353400401 / 0353400414

: 0353400401 / 0353400414 Harghita : 0366400401 / 0366400414

: 0366400401 / 0366400414 Hunedoara : 0354400401 / 0354400414

: 0354400401 / 0354400414 Ialomita : 0343400401 / 0343400414

: 0343400401 / 0343400414 Iasi : 0332400401 / 0332400414

: 0332400401 / 0332400414 Maramures : 0362400401 / 0362400414

: 0362400401 / 0362400414 Mehedinti : 0352400401 / 0352400414

: 0352400401 / 0352400414 Mures : 0365400401 / 0365400414

: 0365400401 / 0365400414 Neamt : 0333400401 / 0333400414

: 0333400401 / 0333400414 Olt : 0349400401 / 0349400414

: 0349400401 / 0349400414 Prahova : 0344400401 / 0344400414

: 0344400401 / 0344400414 Satu Mare : 0361400401 / 0361400414

: 0361400401 / 0361400414 Salaj : 0360400401 / 0360400414

: 0360400401 / 0360400414 Sibiu : 0369400401 / 0369400414

: 0369400401 / 0369400414 Suceava : 0330400401 / 0330400414

: 0330400401 / 0330400414 Teleorman : 0347400401 / 0347400414

: 0347400401 / 0347400414 Timis : 0356400401 / 0356400414

: 0356400401 / 0356400414 Tulcea : 0340400401 / 0340400414

: 0340400401 / 0340400414 Vaslui : 0335400401 / 0335400414

: 0335400401 / 0335400414 Valcea : 0350400401 / 0350400414

: 0350400401 / 0350400414 Vrancea: 0337400401 / 0337400414

FAX

In cazul in care varianta de contactat telefonica nu te ajuta prea mult, mai ai modalitatea FAX, la numarul 0314004441.

Magazinele Offline / Puncte de prezenta

Una dintre cele mai apreciate metode si toto odata cele mai bune este prezenta in magazinele offline, acestea prin prezenta in aceste magazine vei fi cel mai bine lamurit, si indrumat spre a rezolva o problema serioasa, rezilierea contractelor si asa mai departe. Chiar si la semnarea unui contract cu cei de la DIGI este cel mai bine sa va prezentati in magazinele offline, in acest mod veti putea vedea cu ochii dumneavoastra cum functioneaza serviciile, in cazul unei achizitionari de telefon, veti putea vedea cum arata in mana telefonul si exemplele pot continua in acest fel.

Contact DIGI in mediul Online

Daca doriti sa contactati reteaua de telefonie mobila prin intermediul unul mail, al pagini de facebook sau au unui formular de contactat este necesar sa urmariti pasi de mai jos.

Prin pagina de facebook: Puteti contacta prin aceasta pagina, de regula se raspunde destul de repede, deci nu veti avea probleme cu asteptatul, este de la sine inteles ca trebuie sa oferiti informatiile necesare pentru o solutionare cat mai rapida a problemelor.

Prin formularul de contact: Intrand pe pagina oficiala de contact, veti avea detalii de contact pe iar spre terminarea paginii un formular de contact, completati acel formular de contact si veti putea primi informatiile de care aveti nevoie.

MAIL

[email protected] – Veti primi raspunsuri la orice intrebare legata de probleme, sesizari sau cereri de informatii daca sunteti un client DIGI Romania, acest mail este disponibil pentru absolut toate abonamentele.

– Veti primi raspunsuri la orice intrebare legata de probleme, sesizari sau cereri de informatii daca sunteti un client DIGI Romania, acest mail este disponibil pentru absolut toate abonamentele. [email protected] – Pentru vanzari si servicii business acesta este mail-ul pe care trebuie sa il notati in agenda.

Cam acestea sunt informatiile de contactat pentru compania DIGI ROmania, speram ca v-au ajutat, cele mai frecvente probleme pe care le au clinetii sunt:

probleme facturi/plati; probleme semnal telefonie mobila si internet mobil (semnal slab, lipsa semnal, intreruperi, avarii); probleme cablu tv / antena digi tv satelit (lipsa semnal, semnal slab, semnal mare); problema internet fix diginet (eroare 678, 691, trafic redus, etc.); problema telefonie fixa (lipsa ton, convorbiri intrerupte, etc.); probleme aplicatii mobile (autentificare DigiOriunde, DigiOnline, MyDigi, etc.); problema conectare la internetul mobil (smartphone sau stick 3g/4g);

Daca aveti alte intrebari sau doriti informatii, va stam si noi la dispozitie la rubrica de comentarii, nu uitati insa, vom ajuta doar cu setarile la internet, si raspunsuri simple, nu reprezentam in mod legal si oficial DIGI Romania, asa ca pentru probleme complicate folositi-va de metodele de mai sus pentru a contacta personalul acestora.