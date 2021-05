Realme 8 5G se lanseaza in Romania cu chipsetul Dimensity 700 5G

Realme lanseaza noul Realme 8 5G pe piața romaneasca. Ca parte a strategiei sale de tehnologie 5G, Realme va investi și mai mult în tehnologia 5G, concentrându-se pe dezvoltarea produselor, care se va caracteriza prin tehnologie de vârf, cu un design care captivează ochii și la prețuri accesibile pentru toată lumea. În plus, Realme se gandeste la dezvoltarea tehnologiei 5G, astfel încât în ​​următorii doi ani 70% din portofoliul total de produse va fi susținut de tehnologia 5G. Obiectivul companiei este de a oferi tuturor oportunitatea de a descoperi potențialul 5G prin dezvoltarea de produse destinate Gen Z.

În plus, Realme intenționează să creeze șapte noi echipe de cercetare și dezvoltare din întreaga lume și vor aloca 90% din resursele de cercetare și dezvoltare, precum și 30 de milioane de dolari exclusiv pentru dezvoltarea tehnologiei.

Câteva detalii despre Realme 8 5g

Telefonul aduce nouă generație 5G

Procesor Dimensity 700 5G de pe Realme 8 5G aduce cu sine cel mai recent procesor 5G – procesorul Dimensity 700 5G, cel mai puternic din clasa sa. Ca procesor 5G de nouă generație, Dimensity 700 combină două nuclee Arm Cortex-A76 extrem de capabile în CPU octa-core și funcționează la viteze de până la 2,2 GHz.

Baterie de 5000 mAh și economie de energie Smart 5G

Având în vedere problemele și stresul consumului de energie, Realme 8 5G vine cu o baterie de 5000 mAh pentru a sprijini utilizarea zilnică, ameliorând problemele frecvente de încărcare. În plus, Realme aduce economie de energie Smart 5G pentru a îmbunătăți și mai mult experiența utilizatorului.

8,5 mm Super Slim cu design dinamic Speed ​​Light

Realme 8 5G este cel mai subțire smartphone 5G din clasa sa. Corp foarte subțire de 8,5 mm, extrem de ușor 185 de grame și senzație excelentă în mână. Oferă o experiență confortabilă cu fiecare prindere.

Display Ultra Smooth de 90Hz

Realme 8 5G are un ecran LCD IPS de 6,5 inci cu rezoluție FHD +, o rată de reîmprospătare de 90Hz, o luminozitate de 600 nits, un raport ecran-corp de 83,9% și o gaură cu o cameră selfie de 16MP.

Camera Nightscape de 48MP

Aceasta camera a jucat un rol important în era 4G. Odată cu creșterea vitezei rețelei, au venit fluxurile live care puteau fi realizate oricând și oriunde. Toate acestea sunt legate indisolubil de tehnologiile de fotografie ale smartphone-urilor. Cu greu ne putem imagina ce se va întâmpla cu tehnologiile de fotografie pentru smartphone-uri în noua eră a 5G. De aceea trebuie să ne pregătim pentru acest lucru prezentând camera Nightscape 48MP.

Realme 8 5G are tot ce aveți nevoie pentru utilizarea de zi cu zi, aducând inovație și caracteristici All In 5G!