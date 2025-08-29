Realme arată un prototip cu baterie de 15.000 mAh care promite până la 5 zile de autonomie

Realme a prezentat oficial, pe Weibo, un prototip de smartphone gândit în jurul unei baterii uriașe de 15.000 mAh, cu imagini și un teaser video care pun accent pe autonomie și pe un design surprinzător de suplu. Conform sursei citate, telefonul ar rezista până la cinci zile cu o singură încărcare în testele DOU, cu 18 ore de înregistrare video continuă și 50 de ore de streaming. E genul de demonstrație care mută discuția dincolo de „benchmark-uri” către utilitate în viața reală.

Prototipul are un look curat, cu două camere aliniate orizontal și un spate alb cu textură „cyber”, unde inscripția „15000mAh” nu lasă loc de interpretări. Sub capotă, setul de specificații menționate include ecran de 6,7 inci, 12 GB RAM, 256 GB stocare și un procesor MediaTek din seria 7300. Pe scurt, hardware mainstream solid, pus în slujba unei baterii ieșite din tipare.

Miezul noutății stă în tehnologia acumulatorului. Realme vorbește despre prima baterie din lume cu anod integral din siliciu, cu 25% conținut de siliciu și o densitate energetică de 1200 Wh/L. Pe partea de inginerie, placa de bază a fost miniaturizată la 23,4 mm, iar laminarea avansată a coborât grosimea bateriei la 6,48 mm. Rezultatul: telefonul ar măsura doar 8,89 mm grosime, ceea ce ar fi cu 42% mai subțire și cu 68% mai ușor decât soluțiile mobile convenționale de aceeași capacitate. Altfel spus, nu e doar o „cărămidă” cu un acumulator mare, ci o demonstrație de eficiență a spațiului.

Mai mult, dispozitivul suportă încărcare inversă, astfel încât poate alimenta gadgeturi mici precum căști true wireless, o dronă sau chiar un mini-frigider auto. Practic, în scenarii de drum lung, camping sau festival, telefonul devine și power bank, ceea ce are sens când ai 15.000 mAh la dispoziție.

Realme nu e la prima încercare. Anterior a existat un prototip „GT 10000mAh”, cu baterie de 10.000 mAh într-o carcasă de 8,5 mm și 215 g. Noul model de 15.000 mAh împinge ideea mai departe și conturează o direcție în care accentul se mută de la „cel mai rapid” la „cel mai rezistent”. E o schimbare pe care o vedem tot mai des în industrie, pe măsură ce utilizatorii cer telefoane care să țină pasul cu zile încărcate, nu doar cu scoruri în teste.

Pentru piața din România, un astfel de concept lovește fix unde trebuie. Autonomia e o durere reală: zile cu multe apeluri, navigație, plăți, foto-video, plus nevoia de rezervă când ești pe drum sau în zone cu semnal slab. Un telefon care trece lejer de weekend fără priză schimbă rutina și reduce dependența de power bank. În același timp, grosimea declarată menține un profil purtabil, adică nu faci compromisuri mari la ergonomie.

Desigur, există și note de realist: Realme spune clar că nu intenționează să producă în masă acest prototip. Totuși, mesajul este transparent. Tehnologiile de tip anod din siliciu și densitățile energetice mai mari deschid calea către modele comerciale cu 9.000–10.000 mAh, pe măsură ce brandurile reevaluează raportul dintre performanță și rezistență. E o abordare similară cu ce am mai văzut la alți producători când au testat concepte în public înainte de a distila ideile în produse reale.

În plan lateral, peisajul Realme rămâne aglomerat: apar mențiuni despre un posibil GT 8 în baze de date de certificare, „spec-urile” lui GT 8 Pro reapar în discuție, iar compania a etalat și un concept „Chill Fan Phone” cu răcire AC integrată. Toate acestea arată o fază de explorare intensă, în care brandul sondează ce contează cu adevărat pentru utilizatorii din 2025.

Cât despre acest prototip de 15.000 mAh, valoarea lui stă mai puțin în disponibilitatea imediată și mai mult în semnalul transmis. Dacă autonomia „de cinci zile” devine reper, s-ar putea ca următoarea cursă a armelor din zona midrange să fie despre cât de mult stai departe de priză, nu despre câte puncte mai scoți în testele sintetice. Iar pentru utilizatorii din România, asta e o veste bună.