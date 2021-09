Realme Band 2 pret si specificatii – Realme Band 2 vine cu un ecran mai mare și o baterie mai mare decât generația anterioară. Există, de asemenea, 90 de moduri sportive diferite și funcții de control inteligent la domiciliu.

Brățara de fitness realme Band, lansată de marca realme în martie, a fost actualizată înainte de sfârșitul anului. Realme Band 2 a luat funcții mai bune, ținând cont de feedback.

Realme Band 2 Pret in Romania

Deocamdata nu avem informatii despre pretul si disponibilitatea in Romania, dar cu siguranta in viitor vor aparea si vom actualiza acest articol in mod constant pentru a oferi cititorilor variante de magazine si preturi pentru aceasta bratara.

Realme Band 2 specificatii

Realme Band 2 are o rezoluție de 320×167 pixeli pe ecranul său tactil de 1,4 inci. Cu până la 500 de nits de luminozitate, ecranul este mai mare decât prima generație. Brățara oferă mai mult de 50 de teme de cadran.

Pe lângă monitorizarea ritmului cardiac și monitorizarea somnului, sunt monitorizate și valori precum oxigenul din sânge, ciclul menstrual și nivelul de stres. Brățara, care are 90 de moduri sportive diferite, poate urma 14 dintre ele, cum ar fi yoga, mersul pe jos și înotul. Restul vor fi adăugate într-o actualizare ulterioară.

Cu Smart AIoT Control, dispozitivele smart realme pot fi controlate prin brățară. Brățara, care poate fi utilizată sub apă până la 50 de metri, oferă până la 12 zile de utilizare și poate funcționa la putere redusă atunci când este necesar cu Bluetooth LE. Brățara, care costă 35 USD, va fi la vânzare pentru o perioadă scurtă de timp, cu o reducere de 5 USD.