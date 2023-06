Realme C53: Un nou smartphone accesibil, cu display de 6,74″ și baterie de 5.000mAh

Realme a lansat recent smartphone-ul C53 în Malaezia, un dispozitiv accesibil pentru segmentul de intrare. Acesta este deja disponibil prin intermediul platformei Lazada, la prețul de MYR 550 pentru configurația de 6/128GB. Pentru comparație, modelul C55 mai capabil se vinde cu MYR 700 pentru aceeași configurație de memorie.

Realme C53 este echipat cu un ecran LCD generos de 6,74″, cu o rată de reîmprospătare de 90Hz și o rată de sondare tactilă de 180Hz. Camera de selfie de 8MP este într-un notch în formă de picătură, iar interfața Realme UI o înconjoară cu notificări dinamic island. Există de asemenea un senzor de amprentă pe partea laterală a dispozitivului.

Realme C53

Camera principală este un modul de bază de 50MP cu înregistrare video 1080p @ 30fps (pentru referință, camera de selfie nu poate ajunge nici măcar la această valoare, se oprește la 720p @ 30pfs). Există o cameră secundară pe partea din spate, dar este doar un senzor de adâncime.

Deși destul de mare (167,3 x 76,7 mm), telefonul este destul de subțire și ușor, cu o grosime de 7,5 mm și o greutate de 182g. Acest lucru se datorează bateriei de 5.000mAh, care suportă încărcare SuperVOOC de 33W – poate ajunge de la 1 la 50% în 31 de minute cu încărcătorul inclus. Cealaltă conexiune cu fir de pe partea de jos este un jack pentru căști de 3,5 mm.

Telefonul este alimentat de chipset-ul Unisoc T612, un chipset de 12nm cu 2x nuclee Cortex-A75 și 6x nuclee A55, plus un GPU Mali-G57. Așa cum am menționat deja, acesta este împerecheat cu 6 GB de RAM, care poate fi dublat utilizând RAM virtual. Stocarea de 128 GB poate fi de asemenea extinsă prin utilizarea cardurilor microSD. Notați că acesta este un telefon dual-SIM 4G și slotul său pentru card are trei locuri, astfel încât nu trebuie să alegeți între o a doua linie telefonică și mai mult spațiu de stocare.

Realme C53

Realme C53 este o opțiune excelentă pentru cei care caută un telefon accesibil, cu un display mare și o baterie puternică. Împreună cu chipset-ul Unisoc T612, 6GB RAM și stocare extensibilă, acesta oferă o experiență excelentă de utilizare. În plus, cu notch-ul în formă de picătură și notificările dinamic island, este și un telefon stilat.

