Realme GT 5G: Pret, specificatii si disponibilitate in Romania

Realme GT 5G este un smartphone anunțat pe 15 iunie 2021. Este echipat cu un SoC Qualcomm Snapdragon 888 suportat de 8 sau 12 GB RAM și 128/256 GB spațiu de stocare. De asemenea, este echipat cu un senzor foto triplu și o baterie de 4500 mAh.

Pe langa magazinele recomandare mai sus, mai puteti vedea telefonul in curand si la operatorii de telefonie mobila din Romania, precum DIGI, Vodafone, Orange si chiar Telekom.

Disponibilitate Realme GT 5G in Romania

In data de 21 iunie 2021, telefonul devine disponibil in magazinele partenere din Romania, acesta are un pret de inceput de 2400 de lei, in functie de stoc si perioada, acest pret va fluctua, daca aveti intrebari, nu ezitati sa le puneti la rubrica de comentarii.

Realme GT 5G Specificatii

ECRAN

Marimea ecranului: 6,43 inch

Definiție: 2400 x 1080 pixeli

Tehnologie de afișare: Super AMOLED

Afișează frecvența: 120 Hz

DPI: 409 dpi

STOCARE

Memorie: 128 GB, 256 GB

Spațiu de stocare extensibil: Nu

OTG: da

PERFORMANŢĂ

Procesor: Snapdragon 888

RAM: 8 GB, 12 GB

Producător procesor: Mediatek

GPU: Adreno 660

Frecvența procesorului: 3,0 GHz

CPU: Opt nuclee

Tehnologie scriere SOC: 6 nm

AUDIO

2 difuzoare

BATERIE

Capacitate: 4500 mAh

Tehnologia baterie: iLi-Po

Baterie detașabilă: Nu

Încărcare wireless: Nu

Încărcare rapidă: da

Putere de încărcare rapidă: 65 wați

SISTEM DE OPERARE (OS)

Sistem de operare: Android

Versiunea sistemului de operare (OS): Android 11

Interfață Android: Realme UI

Asistent: Asistent Google

CAMERA

Camera: 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx

Numărul de senzori (spate și față): 4

Senzor LIDAR: Necunoscut

Senzor ToF: Necunoscut

Definiție Înregistrare video: 4K @ 60 IPS

Blițul din spate: Bliț cu LED dublu

Bliț pe partea din față: Nu

Stabilizator de imagine: Electronic

Dimensiunea siturilor foto: 0,8 μm

Diafragmă a obiectivului foto: f / 1,8

Obiectiv foto secundar diafragmă: f / 2.3

Senzor foto frontal: 16 MP

RETEA

Tip SIM: nano SIM

Compatibilitate dual SIM: da

Compatibilitate 4G: da

Benzi 4G acceptate: 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28)

Compatibilitate 5G: da

VoLTE: Necunoscut

CONECTIVITATE

Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (ax)

Versiune Bluetooth: 5.1

NFC: da

Versiune USB: 2.0

Mufa jack: da

Tipul conectorului: USB de tip C

GPS: da

SENZORI

Senzor de amprentă: Sub ecran

Accelerometru și busolă electronică: da

Giroscop: da

Infraroşu: Nu

Senzor de lumină ambientală: da

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI

Greutate: 179 grame

Grosime: 8,4 mm

Lăţime: 73,3 mm

Înălţime: 158,5 mm

