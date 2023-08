Realme GT5 lansat oficial: Performanță de vârf la un preț accesibil

Realme GT5 este aici și pentru cei care caută un hardware extrem de puternic, acesta este telefonul pe care ar trebui să îl obțineți. Cu procesorul Snapdragon 8 Gen 2, viteze de încărcare incredibil de rapide și caracteristici orientate spre performanță, Realme GT5 poate pune în umbră majoritatea telefoanelor Android de pe piață.

Modul Burning

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale telefonului este opțiunea numită „Burning Mode”. Acest mod vă oferă viteze de frecvență maximă, astfel încât telefonul să poată funcționa la viteza maximă, dar va trebui să adăugați un ventilator de prindere pentru a face lucrurile să funcționeze. Din păcate, Realme nu a confirmat dacă va fi necesar un ventilator specific pentru ca această caracteristică să funcționeze, dar numele este suficient pentru a face ca unii oameni să se gândească de două ori înainte de a-l folosi. Cu toate acestea, Realme GT5 pare a fi un dispozitiv excelent.

Realme GT5

Specificatii de top

Realme GT5 oferă multe în toate aspectele. Dispune de un ecran OLED de 144Hz cu o luminozitate maximă de 1.400 de niți, până la 24GB de RAM și 1TB de stocare. Poate părea exagerat, dar dacă obțineți ceva atât de puternic, de ce să nu optați pentru el? Dispozitivul este alimentat de o baterie de 4.600 mAh cu viteze de încărcare cu fir de 240W, ceea ce este destul de incredibil. Cu toate acestea, dacă doriți să optați pentru o viteză de încărcare mai modestă, același telefon este disponibil într-o altă variantă care are viteze de încărcare cu fir de 150W și o baterie mai mare de 5.240 mAh.

Sistem de camere

Pe partea din spate, veți găsi un sistem de trei camere cu un senzor principal de 50 megapixeli IMX890, un senzor de 8 megapixeli pentru fotografiile ultralate și o cameră macro de 20 megapixeli. Pe partea din față, se află un senzor de 16 megapixeli. Realme GT5 nu este destinat celor care caută performanțe optice de top.

Personalizare și conectivitate

Realme GT5 are și alte trucuri în mânecă. Telefonul are patru lumini RGB pe spate, din care puteți alege 26 de culori. Nu este la fel de magic ca întregul spectru de culori de 16,8 milioane, dar dacă doriți o anumită personalizare a telefonului dvs., este un început bun. De asemenea, Realme GT5 include un blaster IR, NFC, GPS, un cititor de amprente sub ecran, Wi-Fi 7 și Realme UI 4.0 bazat pe Android 13.

Preț și disponibilitate

În ceea ce privește prețul și disponibilitatea, telefonul este acum disponibil în China la prețuri începând de la 2.999 de yuani (411 dolari) pentru varianta de bază de 12/256GB și 3.999 de yuani (548 dolari) pentru modelul de top. La momentul scrierii, nu suntem siguri dacă telefonul va fi disponibil pe piețele globale, dar vă vom informa dacă se întâmplă acest lucru.

Sursa: Wccftech