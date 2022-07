Realme Notebook Air a fost lansat: Iată caracteristicile și prețul

Realme și-a extins familia de laptopuri cu un nou model. Modelul, numit Realme Notebook Air, vine cu un procesor Intel Core i3 de generația a 11-a, corp metalic și două opțiuni de stocare SSD.

Marca Realme și-a prezentat recent noul laptop împreună cu smartphone-ul GT 2 Master Explorer la evenimentul pe care l-a organizat. Modelul, care a intrat pe piata sub numele Realme Notebook Air, vine cu un procesor Intel Core i3 de generatia a 11-a si 8 GB RAM.

Noul laptop cântărește doar 1,36 kg, cu o grosime de 14,9 mm. Dispozitivul se remarcă și prin ramele sale ultra-subțiri ale ecranului de 4,9 mm. Pentru comparație, Apple MacBook Air M1 are rame de 8,9 mm.

Raport ecran-corp 88%

Realme Notebook Air are un ecran de 14 inchi cu rezoluție 1920×1200 și raport de aspect 16:10. Laptopul, care are un raport ecran-corp de 88%, are două opțiuni de stocare SSD, 256 și 512 GB. Dispozitivul cu corp metalic va fi disponibil în două culori.

Potrivit companiei, noul model promite până la 13,5 ore de autonomie a bateriei datorită bateriei sale de 54 Wh. Un adaptor de încărcare de 65 de wați este inclus în cutie. Putem enumera și alte caracteristici ale laptopului precum Wi-Fi 6, scaner de amprente, sistemul de operare Windows 11, două porturi USB-A 3.2, două porturi USB-C 3.2 și mufă pentru căști.

Prețul Realme Notebook Air:

Realme Notebook Air (8 + 256 GB) – 490 USD

Realme Notebook Air (8 + 512 GB) – 520 USD

[SURSA]