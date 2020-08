Realme V5: un smartphone din gama mid range 5G

Un nou telefon urmeaza sa fie lansat de constructorul Realme. Botezat V5, opteaza pentru un tarif de-a dreptul concurential pentru un smartphone 5G cu un procesor SOC Mediatek Dimensity 720. Pentru moment, acest smartphone este dedicat pietei chinezesti insa, in scurt timp, ar trebui sa isi faca aparitia si in Europa.

Ecran LCD 90Hz. Realme V5 dispune de un ecran LCD FHD+ de 6,5 inchi si de o rezolutie 1080 X 2400 pixeli. La fel ca si gama “6” acesta opteaza pentru un ecran perforat care gazduieste un obiectiv Selfie de 16mpx. In plus, ecranul ofera o rata de refresh de 90 Hz.

Procesor Mediatek. Fabricantul de origine chineza a optat pentru un procesor Mediatek pentru a-si echipa telefonul din gama mid range. Ceea ce ii permite sa obtina o compatibilitate 5G datorita procesorului Dimensity 720.

Construit in jurul unui Octo-Core, acest smartohone este unul puternic chiar daca este incadrat in gama mid range.

In ceea ce priveste memoria, Realme V5 va fi disponibil in doua configuratii diferite:

– 6GB RAM/128 GB stocare;

– 8GB RAM/256 GB stocare;

Realme a ales sa isi echipeze telefonul cu patru aparate foto in partea din spate. Modulul foto s-a schimbat putin, a luat forma unui triunghi pentru a marca noul stil adoptat de marca.