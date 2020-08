Recenzie Oppo Reno 3 Pro 5G: Design, camera, specificatii si multe altele

De curând am primit în teste Oppo Reno 3 Pro, cu 5G, acest telefon se găseşte în România la preţul de 3.299 LEI pe eMAG, şi un preţ cu sigurnata asemănător şi pe alte magazine online. Ţin să precizez că este primul telefon primit în teste de la Oppo, le mulţumesc pentru acest lucru, este şi primul terminal Oppo pe care am pus mâna, deci nu avem cu ce compara din trecut, deocamdată.

Intrăm în review şi vorbim despre Find X2 Neo, pardon…. Reno 3 Pro 5G, unde bat? Ei bine în mod surprinzător Oppo a decis ca telefonul din acest review să aibă două nume, în Europa de Est şi Australia îl vom avea Reno 3 Pro 5G iar în Europa de Vest îl vom avea la numele Find X2 Neo, deci, oricare dintre aceste două telefoane deţineţi, doriţi să cumpăraţi, sau pur şi simplu să vă informaţi, să ştiţi că acest articol este pentru tine.

Aşa cum am spus mai sus, nu contează numele acestui telefon şi asta pentru că te vei îndrăgosti în principal de hardware şi design-ul premium. Caracteristicile cele mai importante despre care am vorbit şi în alte articole legate de acest telefon sunt: Prezenta ratei de refresh de 90 Hz, Display tip Amoled, design-ul ce îţi oferă senzaţia de premium, încărcare 30W, 5G, 12 GB RAM şi 256 GB Stocare.

Corp : 159.4×72.4×7.7mm, 171g; Sticla față și spate (Gorilla Glass 5), rama din aluminiu.

Ecran : Panou AMOLED de 6,50 ", rezoluție 1080 x 2400px, raport aspect 20: 9, 402ppi; refresh ecran 90Hz.

Chipset : Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Aur și 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620.

Memorie : 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM; UFS 2.1.

Sistem de operare / software : Android 10, ColorOS 7.

Camere foto din spate : Unghi Larg (principal) : 48 MP, f / 1,7, 26mm (lat), dimensiune senzor 1 / 2,0 "; Telefoto : 13 MP, f / 2.4, 53mm (teleobiectiv), dimensiune senzor 1 / 3,4″; Unghi ultra larg : 8 MP, f / 2.2, 115 (ultrawide), dimensiunea senzorului 1 / 3.2 "; Adâncime : 2 MP B / W, f / 2.4, 1 / 5.0″; Bliț cu LED dublu

Cameră frontală: 32 MP, f / 2,4, 26 mm (lățime), 1 / 2,8 ", 0,8 µm; HDR.

Captura video: Cameră din spate: 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps; giro-EIS, OIS; Cameră frontală: 1080p @ 30fps.

Baterie: 4.025mAh; VOOC 4.0 Încărcare rapidă 30W.

Diverse: cititor de amprente sub-ecran; NFC.

Recenzie Oppo Reno 3 Pro 5G

Design

Pentru că ştim cât de important este aspectul unui telefon, începem mereu cu acest criteriu de notare, iar la Reno 3 Pro 5G, avem foarte multe cuvinte de laudă. Acesta vine cu protecție Gorilla Glass 5 pe față și spate, ținute împreună de un cadru din aluminiu anodizat. Se conectează perfect cu suprafeţele de sticlă din față și din spate. Curburile din față și din spate sunt simetrice și fac ca dispozitivul să pară cu adevărat subțire. Desigur, 7,7 mm este într-adevăr destul de subțire.

Telefonul cântăreşte 171 grame, lucur care îl face cu adevărat uşor, şi probabil veţi spune că aţi mai văzut dispozitive şi mai uşoare, sunt într-adevăr, însă trebuie să oferim credit acestui telefon pentru că vine cu o baterie destul de măricică, de 4.025 mAH şi o dimneasiune spectaculoasă a ecranului. Dispozitivul se simte foarte bine în mână, însă este alunecos, având în vedere că este făcut din sticlă atât pe faţă cât şi pe spate, deci trebuie să fii un pic atent.

Rămânem tot la categoria sticla şi după cum ştim şi de la alte telefoane ce adopta sticla pe spate şi pe faţă, telefonul este un magnet de amprente, lucru ce nu mă deranjează extrem de tare, având în vedere că majoritatea dintre noi vom avea totuşi huse de protecţie.

Telefonul este foarte bine colorizat, spatele acestuia este cu adevărat frumos, şi prezentabil pentru un telefon ce nu este chiar vârf de gama, după cum puteţi vedea în imaginile prezentate, telefonul arata extrem de bine când vine vorba de spate.

Pe fată avem totul simetric, panoul OLED este bine pus iar în părţile laterale avem curburi simetrice, de asemenea în partea superioară şi inferioară a ecranului, puteţi vedea nişte benzi subţiri, acelea sunt foarte bine conturate şi au ca scop includerea senzorilor, şi a diferitelor părţi hardware.

Văzând toate acestea putem spune că design-ul telefonului este cu adevărat de un terminal flagship, chiar dacă nu este. Telefonul se simte solid în mâna dar în acelaşi timp este şi subţire şi uşor, lucru ce doar la telefoanele premium vei putea vedea, iar acest telefon la categoria design este unul premium.

Software si Hardware

Software

Oppo Reno 3 Pro 5G vine cu ultima versiune a propriului sistem de operare şi anume ColorOS 7, care este bazat în momentul de fată pe Android 10. Ce mi-a plăcut foarte mult la această versiune a sistemului de operare Android, este că îţi poţi personaliza foarte mult telefonul, poţi alege între a avea un sertar de aplicaţii sau pentru a pune aplicaţiile pentru swipe dreapta sau stânga. De asemenea avem şi opţiunea dark mode, cu care ne-am obişnuit deja de la foarte multe telefoane, totusi pe unele telefoane nu arata asa de bine, ColorOS 7, ne arată o parte frumoasă a acestei poveşti si totul se vede in regula.

La fel ca şi la alte telefoane consacrate de pe piaţa precum Oppo, Huawei sau Samsung, avem foarte multe opţiuni pentru navigare, şi aici avem 2 mari şi late categorii, prin gesturi, opţiune pe care o folosesc cel mai des, dar şi prin butoanele virtuale, clasice.

Meniul de setări este foarte stufos, poate chiar prea stufos pentru utilizatorul de rând, însă nu vă faceţi griji, nu lipseşte nimic, eu am căutat foarte mult “always display” şi a trebuit să mă duc la setările de ceas, categorie ecran, totuşi le-am găsit, în acest sens mă refer că este stufos.

Avem de asemenea şi cititorul de amprente în ecran care atunci când doreşti să îl foloseşti, trebuie să mişti un pic telefonul pentru că este legat senzorul de mişcare de acesta, ecranul se luminează în zona în care trebuie să îţi pui amprenta iar deblocarea se face instant, este 2020, nici nu cred că v-aţi fi aşteptat la altceva.

Revin la senzorul de amprentă şi trebuie să spun că într-adevăr este un senzor foarte rapid pe o suprafaţă foarte mare, iar atunci când încercaţi să configuraţi amprenta dumneavoastră, perioada de citire a amprentei va fi făcută cu o precizie foarte bună şi mare, aşa că pentru început ţi se va putea părea puţin greoi senzorul, însă nu este cazul atunci când îl vei folosi pentru deblocarea ecranului.

Părerea mea despre ColorOS 7 este una bună, deocamndata avem şi aplicaţiile Google, deci orice persoană ar putea folosi acest telefon fără a avea dificultăţi, şi asta ca o comparaţie cu terminalele de la Huawei, care din păcate chiar dacă sunt foarte bune, aici avem un minus extrem de important.

Performanta Hardware

Ca şi chipset aveam, Snapdragon 765G așa că avem o idee destul de bună despre ce să ne așteptăm de la performanțele brute ale terminalului în testele de referință sintetice. ŞoC se bazează pe procesul de fabricație de 7 nm și este compus dintr-un procesor octa-core (1×2,4 GHz Kryo 475 Prime și 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold și 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver) și Adreno 620 GPU. Una dintre caracteristicile cheie este că conectivitatea 5G, deoarece utilizează modemul 5G de buget de la Qualcomm – Snapdragon X52.

În plus, chipsetul este asociat cu 8 GB sau 12 GB RAM și 128GB sau 256 GB stocare. Noi la acest review am avut varianta cu 12 GB RAM şi 256 GB

Oricum, Snapdragon 765G este destul de asemănător din punct de vedere al performanței în comparație cu varianta non-G, Snapdragon 765 și Snapdragon 730. Diferența este că 765G trebuie să fie mai orientat către jocuri, având un GPU Adreno 620 cu perforamnte mai mari și acceptă câteva caracteristici legate de jocurile Qualcomm, cum ar fi Game Network Latency Manager, Elite Gaming, Game Smoother și Game Fast Loader.

Camera

Un alt aspect important atunci când trebuie să ne alegem un telefon este puterea camerei, şi chiar dacă în testele mele acest telefon nu a putut fi comparat cu serial P40 de la Huawei, avem perforamnte destul de bune.

Reno3 Pro 5G vine cu patru camere pe spate – trei utilizabile care acoperă distanțele focale esențiale și un senzor alb și negru, care funcționează probabil că un senzor de adâncime pentru portrete. Camera principală utilizează senzorul comun quad-bayer de 48MP, care măsoară 1 / 2,0 “și are 0,8 µm pixeli împerecheați cu deschidere f / 1,7. Modulul are de asemenea, OIS, care se descurcă bine când doriţi să faceţi poze cu lumină scăzută și când filmați videoclipuri, în acestea condiţii.

Camera telephoto are dimensiunea de 13MP, 1 / 3,4 “cu 1,0 µm pixeli și folosește o deschidere af / 2,4. Senzorul oferă o distanță focală echivalentă de 53 mm, sau cu alte cuvinte – zoom optic de 2x. Ultra-wide are doar 8MP cu diafragmă f / 2.2 și senzorul în sine este de 1 / 3.2 pixeli destul de mari de 1,4 um.

Și camera selfie folosește un senzor mare de 32 MP de 1 / 2,8 “, cu deschidere f / 2,4 și dimensiunea pixelilor este de 0,8 µm. Aceasta este de asemenea quad-bayered.

Meniul camerei este destul de standard și simplu. Deplasarea la stânga și la dreaptă vă face ciclul între diferitele moduri ale camerei, în timp ce așa-numitul „meniu hamburger” deschide meniul de setări generale, unde veți găsi reglajul suplimentar al camerei.

Ca şi teste, am testat camera în toate modurile posibile însă în acest articol am să vă ofer informaţii destul de limintate datorită faptului că nu am putut posta absolut toate pozele făcute cu acest smartphone.

Rezultate camera

Unghi larg

Camera principala (standard)

Zoom

Macro

Concluzii Recenzie Oppo Reno 3 Pro 5G

Am o părere bună despre Reno 3 Pro 5G, însă trebuie să fim sinceri, piaţa este destul de saturata la segmentul de preţ în care este găsit, şi putem găsi alternative mai bune chiar dacă hardware-ul şi software-ul acestui telefon prezintă doar cuvinte de laudă, preţul telefonului scade lunar iar acest lucru se întâmplă datorită competitorilor ce anunţa frecvent telefoane la acest nivel de preţ iar o dată cu timpul noi tehnologii apar. De exemplu, un lucru la care trebuia să mai lucreze Oppo la acest telefon este camera, care din câte am văzut, un P40, este mai bun iar preţul este mai mic. De asemenea mai avem şi OnePlus 8, care este un super telefon.

Totuşi nu zic că telefonul testat astăzi nu are plusurile sale, şi chiar plusuri foarte bune, vorbim aici despre rata de refresh a ecranului iar bateria ce se încarcă super rapid şi tine cu uşurinţă 2 zile în condiţii de utilizare normală, deci pentru cine vrea un telefon cu un software bun şi hardware puternic, dar care să aibă şi o încărcare pe 30W şi 90HZ la display, ei bine Rono 3 ar putea fi varianta perfectă, acum depinde de utilizator.

Problema cea mai mare pe care o văd la acest telefon este preţul cu care concurează, în România, avem foarte multe telefoane pe acest segment de preţ iar concurenţii consacraţi sunt greu de bătut, probabil că Oppo are în gând un plan foarte bine definit de marketing şi PR pentru a se face mai recunoscuţi în Europa, pentru că în China, sunt intra-devar cunoscuţi ca un segment premium.

Telefonul vine cu o cameră bună, dar care nu iese în evidenţă prin performanţele sale, avem 5G, display super iar încărcarea este super rapidă, din punctul nostru de vedere îşi merită bani, acum este alegerea fiecărui utilizator ce fel de telefon doreşte.

Tu ce spui, ai cumpăra un Oppo Reno 3 Pro 5G? Aşteptăm şi argumentul!