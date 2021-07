Recomandari telefoane – Iulie 2021 – Suntem aici cu recomandările noastre de telefoane pentru iulie 2021. Incepem o serie de articole ce vor fi lansate in fiecare luna, este vorba despre o serie de recomandari de telefoane pe care le puteti cumpara de pe eMAG dar si de pe alte magazine, noi va recomandam eMAG doar prin simplul fapt ca este o mai mare gama de produse acolo, dar dupa bunul plac, puteti cumpara telefoanele recomandate de noi din orice magazin doriti.

Dând clic pe numele telefoanelor, puteți accesa paginile relevante de pe eMAG și ale altor magazine. Asteptam la rubrica de comentarii si parerile voastre. Sa incepem!

Intre timp puteti citi si ghidul nostru cu cele mai bune telefoane din 2021

Model Samsung Galaxy M12 TCL 10L Ecran 6,5 inch, 720X1600, PLS 6,53 inch, 1080 × 2340, IPS LCD Chipset Samsun Exynos 850, 8 nm Qualcomm Snapdragon 665 SM6125, 11nm CPU 8 Core, Quad Core 2.0 GHz ARM Cortex-A55, Quad Core 2.0 GHz Cortex-A55 8 Core, Quad Core 2.0 GHz Kryo 260 Gold, Quad Core 1.8 GHz Kryo 260 Silver GPU Mali-G52 MP1 Adreno 610 Conectivitate Wi-Fi 4 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 Memorie 64 GB, 4 GB RAM 256 GB, 6 GB RAM Card SD da da Camera spate 48MP, 5MP, 2MP 48MP, 8MP, 2MP, 2MP Video Full HD 1080p Full HD 1080p Camera frontala 8MP 16MP OS Android 11 Android 10 Q Actualizat Baterie 5000mAh 4000mAh Greutate 214g 180g

Model Realme 7 Samsung Galaxy M31 Ecran 6.5 inch, 1080 × 2400, IPS LCD 6,4 inch, 1080 × 2340, Super AMOLED Chipset MediaTek Helio G95, 12nm Samsung Exynos 7 Series 9611, 10nm CPU 8 nuclee, dual core 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Six Core 2.0 GHz ARM Cortex-A55 8 Core, Quad Core 2,3 GHz ARM Cortex-A73, Quad Core 1,7 GHz ARM Cortex-A53 GPU Mali-G76 MC4 Mali-G72 MP3 Conectivitate Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5 Wi-Fi 5 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 Memorie 64 GB, 6 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM Card SD da da Camera spate 64MP, 8MP, 2MP, 2MP 64MP, 8MP, 5MP, 5MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 16MP 32MP OS Android 10 Q Android 10 Q Actualizat Android 11 Baterie 5000mAh 6000mAh Greutate 196g 191g

Model Poco X3 NFC OnePlus Nord N10 5G Ecran 6,67 inch, 1080 × 2400, IPS LCD, 120Hz 6,49 inch, 1080 × 2400, IPS LCD, 90Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC, 8 nm Qualcomm Snapdragon 690 SM6350, 8nm CPU 8 Core, Dual Core 2,3 GHz ARM Cortex-A76, Six Core 1,80 GHz ARM Cortex-A55 8 Core, Dual Core 2.0 GHz ARM Cortex-A77, Six Core 1.7 GHz ARM Cortex-A55 GPU 618 Adreno 619L Conectivitate Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, NFC Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1 Memorie 128 GB, 6 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM Card SD da da Camera spate 64MP, 13MP, 2MP, 2MP 64MP, 8MP, 2MP, 2MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 20MP 16MP OS Android 10 Q Android 10 Q Actualizari Baterie 5160mAh 4300mAh Greutate 215g 190g

Model Xiaomi Redmi Note 10 5G Xiaomi Mi 11 Lite Ecran 6.5 inch, 1080 × 2400, IPS LCD 6,55 inch, 1080 × 2400, AMOLED Chipset MediaTek Dimensity 700 MT6833, 7nm Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC, 8 nm CPU 8 Core, Dual Core 2,27 GHz ARM Cortex-A76, Six Core 2,0 GHz ARM Cortex-A55 8 Core, Dual Core 2,3 GHz Kryo 470, Six Core 1,8 GHz ARM Cortex-A55 GPU Mali-G57 MC2 618 Conectivitate Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, NFC Memorie 128 GB, 4 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM Card SD da Camera spate 48MP, 2MP, 2MP 64MP, 8MP, 5MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 8MP 16MP OS Android 11 Android 11 Actualizari Baterie 5000mAh 4250mAh Greutate 204g 157g

Model Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Ecran 6,67 inch, 1080 × 2400, IPS LCD 6,67 inch, 1080 × 2400, IPS LCD Chipset Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7 nm Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7 nm CPU 8 nuclee, One Core 2,84 GHz Kryo 585, Triple Core 2,4 GHz Kryo 585, Quad Core 1,8 GHz ARM Cortex-A55 8 nuclee, One Core 2,84 GHz Kryo 585, Triple Core 2,4 GHz Kryo 585, Quad Core 1,8 GHz ARM Cortex-A55 GPU Adreno 650 Adreno 650 Conectivitate Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1 Memorie 256 GB, 8 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM Card SD Nu Nu Camera spate 108MP, 13MP, 5MP 64MP, 13MP, 5MP Video 4320p 8K 4320p 8K Camera frontala 20MP 20MP OS Android 10 Q Android 10 Q Actualizari Android 11 Android 11 Baterie 5000mAh 5000mAh Greutate 218g 216g

Model Samsung Galaxy S20 Plus Apple iPhone SE 2 2020 Ecran 6,7 inch, 1440 x 3200, D AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, HDR10 + 4,7 inch, 750 × 1334, IPS LCD Chipset Exynos 990, 7nm Apple A13 Bionic, 7 nm CPU 8 nuclee, Dual Core 2,73 GHz Mongoose M5, Dual Core 2,50 GHz ARM Cortex-A76, Quad Core 2,0 GHz Cortex-A55 6 nuclee, Dual Core 2,65 GHz Lightning, Quad Core 1,73 GHz Thunder GPU Mali-G77 MP11 Apple Quad Core Conectivitate Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, NFC Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Memorie 128 GB, 8 GB RAM 64 GB, 3 GB RAM Card SD da Nu Camera spate 12MP, 64MP, 12MP, 0.3MP 3D 12MP Video 4320p 8K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 10MP 7MP OS Android 11 iOS 13 Actualizari iOS 14.3 Baterie 4500mAh Litiu-Ion Li-Ion, 1821 mAh Greutate 186g 148g

Model Poco F3 Samsung Galaxy S20 FE Ecran 6,67 inch, 1080 × 2400, AMOLED 6,5 inch, 1080 × 2400, Super AMOLED Chipset Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC, 7 nm Samsung Exynos 990, 7nm CPU 8 nuclee, One Core 3,2 GHz ARM Cortex-A77, Triple Core 2,4 GHz ARM Cortex-A77, Quad Core 1,8 GHz ARM Cortex-A55 8 Core, Dual Core 2,73 GHz Mongoose M5, Dual Core 2,5 GHz ARM Cortex-A76 GPU Adreno 650 Mali-G77 MP11 Conectivitate Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ax, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Memorie 128 GB, 6 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM Card SD Nu da Camera spate 48MP, 8MP, 5MP 12MP, 12MP, 8MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 20MP 32MP OS Android 11 Android 10 Q Actualizari Baterie 4520mAh 4500mAh Greutate 196g 190g

Model Samsung Galaxy S21 5G Huawei P40 Ecran 6,2 inch, 1080 × 2400, AMOLED dinamic 6,1 inch, 1080 × 2340, OLED Chipset Samsung Exynos 2100, 5nm Huawei Kirin 990 5G, 7 nm CPU 8 nuclee, One Core 2,9 GHz ARM Cortex-X2, Triple Core 2,8 GHz ARM Cortex-A78, Quad Core 2,2 GHz ARM Cortex-A55 8 Core, Dual Core 2,86 GHz ARM Cortex-A76, Dual Core 2,36 GHz ARM Cortex-A76 GPU Mali-G78 MP14 Mali-G76 MC16 Conectivitate Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, NFC Memorie 128 GB, 8 GB RAM 128 GB, 8 GB RAM Card SD Nu da aparat foto 12MP, 12MP, 64MP 50MP, 16MP, 8MP Video 4320p 8K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 10MP 32MP OS Android 11 Android 10 Q Actualizari Baterie 4000mAh Polimer de litiu Li-Po, 3800 mAh Greutate 171g 175g

Model Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ecran 6,81 inch, 1440 × 3200, AMOLED 6,9 inch, 1440 × 3088, AMOLED dinamic Chipset Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5nm Samsung Exynos 990, 7nm CPU 8 nuclee, nucleu unic 2,84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Triple Core 2,42 GHz ARM Cortex-A78, Quad Core 1,8 GHz ARM Cortex-A55 8 nuclee, Dual Core 2,73 GHz Mongoose M5, Dual Core 2,6 GHz ARM Cortex-A76, Quad Core ARM Cortex-A55 GPU Adreno 660 Mali-G77 MP11 Conectivitate Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, NFC Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Memorie 128 GB, 8 GB RAM 256 GB, 8 GB RAM Card SD Nu aparat foto 108MP, 13MP, 5MP 108MP, 12MP, 12MP Video 4320p Ultra HD 8K 4320p 8K Camera frontala 20MP 10MP OS Android 11 Android 10 Q Actualizari Android 11 Baterie 4600mAh 4500mAh Greutate 196g 208g

Model Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 12 Ecran 5,4 inch, 1080 × 2340, OLED 6,1 inch, 1170 × 2532, OLED Chipset Apple A14 Bionic, 5nm Apple A14 Bionic, 5nm CPU 6 Core, Dual Core 2,31 GHz Firestorm, Quad Core 1,8 GHz Icestorm 6 Core, Dual Core 2,31 GHz Firestorm, Quad Core 1,8 GHz Icestorm GPU Apple Quad Core Apple Quad Core Conectivitate Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Memorie 64 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM Card SD Nu Nu aparat foto 12MP, 12MP 12MP, 12MP, 12MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 12MP 12MP OS iOS 14 iOS 14 Actualizari iOS 14.3 iOS 14.3 Baterie Litiu-Ion Li-Ion, 2227 mAh Litiu-Ion Li-Ion, 2815 mAh Greutate 135g 164g

Model Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Huawei Mate 40 Pro Ecran 6,8 inch, 1440 × 3200, AMOLED dinamic 6,76 inch, 1344 × 2772, OLED Chipset Samsung Exynos 2100, 5nm Huawei Kirin 9000, 5nm CPU 8 nuclee, One Core 2,9 GHz ARM Cortex-X2, Triple Core 2,8 GHz ARM Cortex-A78, Quad Core 2,2 GHz ARM Cortex-A55 8 nuclee, One Core 3,13 GHz ARM Cortex-A77, Triple Core 2,54 GHz ARM Cortex-A77, Quad Core 2,05 GHz ARM Cortex-A55 GPU Mali-G78 MP14 Mali-G78 MP24 Conectivitate Wi-Fi 6E 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, NFC Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, NFC Memorie 128 GB, 12 GB RAM 256 GB, 8 GB RAM Card SD Nu da aparat foto 108MP, 12MP, 10MP, 10MP 50 MP, 20 MP, 12 MP, Laser Focus Video 4320p 8K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 40MP 13MP OS Android 11 Android 10 Q Actualizari Baterie 5000mAh Polimer litiu Li-Po, 4200 mAh Greutate 229g 209g

Model Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Ecran 6,1 inch, 1170 × 2532, OLED 6,7 inch, 1284 × 2778, OLED Chipset Apple A14 Bionic, 5nm Apple A14 Bionic, 5nm CPU 6 Core, Dual Core 2,31 GHz Firestorm, Quad Core 1,8 GHz Icestorm 6 Core, Dual Core 2,31 GHz Firestorm, Quad Core 1,8 GHz Icestorm GPU Apple Quad Core Apple Quad Core Conectivitate Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Memorie 128 GB, 6 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM Card SD Nu Nu aparat foto 12MP, 12MP, 12MP 12MP, 12MP, 12MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 12MP 12MP OS iOS 14 iOS 14 Actualizari iOS 14.3 iOS 14.3 Baterie Litiu-Ion Li-Ion, 2815 mAh Litiu-Ion Li-Ion, 3687 mAh Greutate 189g 228g

Model Samsung Galaxy Z Fold2 Huawei Mate Xs Ecran 6,2 inch, 816 × 2260, Super AMOLED 6,6 inch, 1148 × 2480, OLED Chipset Qualcomm Snapdragon SM8250-AB, 7 nm Huawei Kirin 990 5G, 7 nm CPU 8 nuclee, nucleu unic 3.1 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77, Triple Core 2.42 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77 8 Core, Dual Core 2,86 GHz ARM Cortex-A76, Dual Core 2,36 GHz ARM Cortex-A76 GPU Adreno 650 Mali-G76 MC16 Conectivitate Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, NFC Wi-Fi 5 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC Memorie 256 GB, 12 GB RAM 512 GB, 8 GB RAM Card SD Nu da aparat foto 12MP, 12MP, 12MP 40MP, 16MP, 8MP Video 2160p Ultra HD 4K 2160p Ultra HD 4K Camera frontala 10MP OS Android 10 Q Android 10 Q Actualizari Baterie Polimer de litiu Li-Po, 4500 mAh 4500mAh Greutate 282g 300g

Acesta este primul articol din seria de Recomandari telefoane ce va aparea lunar in functie de interesul acordat vizitatorilor. Daca doriti sa adaugam ceva nou in tabele va rugam sa ne spuneti, ne gandeam la pret totusi acesta se schimba destul de des, daca se cere vom pune intr-un final pretul in ziua publicarii articolului.